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Uzmanlardan tarif: Geçmeyen öksürükten '1 dakikada' kurtulun
Uzmanlardan tarif: Geçmeyen öksürükten '1 dakikada' kurtulun
Kış aylarının başlamasıyla birlikte hastalıkların yayılması da hız kazandı. Uzun süren öksürükten bir çok kişinin mustarip olması da 'öksürüğe ne iyi gelir... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T09:59+0300
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Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürük. Uzmanlara göre, İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan ise öksürük için son derece faydalı. Dünya Sağlık Örgütü soğanı yatak odasına koymanın grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirtiyor.Bal da öksürük konusunda oldukça etkili. Mucizevi arı ürünü öksürüğü yatıştırabilir ve boğazı rahatlatabilir. Bal, karabiber ve limon ile oluşturabileceğiniz karışım, öksürüğe iyi gelerek solunum yollarında oluşabilecek tahrişe karşı kullanılabilir. Uzmanlara göre, bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılıp kaynar su ilave edildiğinde ortaya öksürük için ilaç niteliğinde bir karışım çıkıyor.Uzmanlar öksürük geçiren tarif için uyarılarda bulunduBir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayıp, üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu içtiğinizde öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji veriyor.Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük içindir. Karabiber, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bu karışıma bal ilave edildiğinde ise etkisi daha da artar.
https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiyenin-en-saglikli-sehirleri-aciklandi-kadinlar-erkeklerden-55-yil-daha-fazla-yasiyor-1079464819.html
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öksürük kesici, öksürük şurubu, öksürük için doğal tarif, öksürük ilacı, öksürük kesici ilaç

Uzmanlardan tarif: Geçmeyen öksürükten '1 dakikada' kurtulun

09:59 10.01.2024 (güncellendi: 10:14 10.01.2024)
© AAÖksürük
Öksürük - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
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Kış aylarının başlamasıyla birlikte hastalıkların yayılması da hız kazandı. Uzun süren öksürükten bir çok kişinin mustarip olması da 'öksürüğe ne iyi gelir, öksürük nasıl geçer' sorularını gündeme taşıdı.
Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürük. Uzmanlara göre, İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan ise öksürük için son derece faydalı. Dünya Sağlık Örgütü soğanı yatak odasına koymanın grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirtiyor.
Bal da öksürük konusunda oldukça etkili. Mucizevi arı ürünü öksürüğü yatıştırabilir ve boğazı rahatlatabilir. Bal, karabiber ve limon ile oluşturabileceğiniz karışım, öksürüğe iyi gelerek solunum yollarında oluşabilecek tahrişe karşı kullanılabilir. Uzmanlara göre, bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılıp kaynar su ilave edildiğinde ortaya öksürük için ilaç niteliğinde bir karışım çıkıyor.

Uzmanlar öksürük geçiren tarif için uyarılarda bulundu

Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayıp, üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu içtiğinizde öksürüğünüze iyi geldiğini göreceksiniz. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji veriyor.
Karabiber ve bal karışımının da en büyük faydası öksürük içindir. Karabiber, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelen öksürükleri önlemede, farklı alerjik durumlarda meydana gelen inatçı öksürüklerin giderilmesinde çok büyük fayda sağlar. Bu karışıma bal ilave edildiğinde ise etkisi daha da artar.
yemek - elma - sağlıklı yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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