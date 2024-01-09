https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiyenin-en-saglikli-sehirleri-aciklandi-kadinlar-erkeklerden-55-yil-daha-fazla-yasiyor-1079464819.html

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı: Kadınlar erkeklerden 5.5 yıl daha fazla yaşıyor

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri açıklandı: Kadınlar erkeklerden 5.5 yıl daha fazla yaşıyor

TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kaydedilirken, kadınların erkeklere göre oranla 5.5 yıl daha uzun... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T13:29+0300

2024-01-09T13:29+0300

2024-01-09T13:29+0300

yaşam

sağlık

türkiye

şehir

liste

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2023’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. TÜİK ortalama yaşam süresini 78.3 olarak açıkladı. Kadınların erkeklere nazaran 5.5 sene daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken, kadınların ortalama yaşam süresi 81.1, erkeklerinki ise 75.6 yıl olarak hesaplandı.10. BatmanKadınlarda ortalama yaşam süresi: 81.5Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75.4Ortalama: 78.59. ŞırnakKadınlarda ortalama yaşam süresi: 82.3Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74.4Ortalama: 78.38. BartınKadınlarda ortalama yaşam süresi: 81.4Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75.7Ortalama: 78.57. ArdahanKadınlarda ortalama yaşam süresi: 80.9Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74.8Ortalama: 77.66. DüzceKadınlarda ortalama yaşam süresi: 81.1Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75.2Ortalama: 78.05. YalovaKadınlarda ortalama yaşam süresi: 82.3Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76.3Ortalama: 79.24. KarabükKadınlarda ortalama yaşam süresi: 82.0Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76.2Ortalama: 79.13. KilisKadınlarda ortalama yaşam süresi: 78.8Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73.5Ortalama: 76.12. OsmaniyeKadınlarda ortalama yaşam süresi: 80.9Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76.1Ortalama: 78.51. MuğlaKadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7Ortalama: 80,7

https://sputniknews.com.tr/20240109/temel-gostergeleri-aciklandi-neandertal-misiniz-1079449886.html

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türkiyenin en sağlıklı şehri, kadınlar mı daha uzun yaşar erkekler mi