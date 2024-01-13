https://sputniknews.com.tr/20240113/ilk-turk-astronotu-tasiyacak-kapsul-floridaya-ulasti-1079603728.html
İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak kapsül, fırlatma rampasına ulaştı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T14:05+0300
2024-01-13T14:05+0300
2024-01-13T14:05+0300
dünya
türk
türkiye
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/06/1044204196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3d4ad2f9f506628d0488bbdd0304886.jpg
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı" bilgisine yer verildi.Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-modernin-yeni-binasi-2024teki-en-iyi-18-mimari-eserlerden-biri-secildi--1079601468.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/06/1044204196_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2538b34c7f4654f26435a52df980d891.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk, türkiye, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), spacex
türk, türkiye, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), spacex
İlk Türk astronotu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı
İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak kapsül, fırlatma rampasına ulaştı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.
SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı" bilgisine yer verildi.
Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün" ifadesini kullandı.