https://sputniknews.com.tr/20240113/istanbul-modernin-yeni-binasi-2024teki-en-iyi-18-mimari-eserlerden-biri-secildi--1079601468.html

İstanbul Modern'in yeni binası, 2024'teki en iyi 18 mimari eserlerden biri seçildi

İstanbul Modern'in yeni binası, 2024'teki en iyi 18 mimari eserlerden biri seçildi

İstanbul Modern’in yeni binası, dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği '2024’ün Harika Eserleri' listesinde... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T12:49+0300

2024-01-13T12:49+0300

2024-01-13T12:49+0300

türkiye

istanbul modern

sanat

bina

mimari

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İstanbul Modern’in yeni binası, 100 yıldan fazla bir süredir yayımlanan ve dünyanın önde gelen mimarlık ve tasarım dergilerinden Architectural Digest’in belirlediği '2024’ün Harika Eserleri' listesinde yer aldı. Renzo Piano imzalı yeni müze binası, günümüzün en cesur mimari ve tasarım örneklerinin yer aldığı 18 yapı arasına girdi. Architectural Digest’in her yıl açıkladığı ve 'Harika Eserler' (Works of Wonder) listesi olarak da bilinen '2024 WoW List'ine giren İstanbul Modern’in yeni binasının hem endüstriyel hem de şık tasarımından övgüyle bahsedildi.İstanbul Modern'in yeni müze binasının da olduğu listede, açılışı büyük ses getiren ve dünyanın en büyük LED küresi olarak tanımlanan Las Vegas'taki Sphere'den, Madrid'deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi ve Hiroşima'daki Simose Sanat Müzesi’ne, dünyanın dört bir yanından 18 dikkat çekici yapı yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20180220/istanbul-modern-tasiniyor-1032333475.html

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istanbul modern, sanat, bina, mimari