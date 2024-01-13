https://sputniknews.com.tr/20240113/gorulmemis-ilan-ev-alana-degeri-4-milyon-tllik-savas-jeti-bedava-1079614438.html

Görülmemiş ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava

Görülmemiş ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava

Birleşik Krallık'ta yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T23:15+0300

2024-01-13T23:15+0300

2024-01-13T23:15+0300

yaşam

birleşik krallık

ingiltere

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savaş uçağı

jet

rolls-royce

kira

ev sahibi

satılık

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Harrier modeli uçağı bahçe süsü olarak alan emekli öğretmen Peter Robinson, evini bahçedeki savaş jetiyle beraber satışa çıkardı.Uçak, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motoruna sahip. Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu 'bahçe süsü' olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.Robinson, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini de söylüyor:Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söylüyor.

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Sputnik Türkiye

birleşik krallık, ingiltere, uçak, savaş uçağı, jet, rolls-royce, kira, ev sahibi , satılık, satılık ev