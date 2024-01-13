https://sputniknews.com.tr/20240113/gorulmemis-ilan-ev-alana-degeri-4-milyon-tllik-savas-jeti-bedava-1079614438.html
Görülmemiş ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava
Görülmemiş ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava
Birleşik Krallık'ta yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T23:15+0300
2024-01-13T23:15+0300
2024-01-13T23:15+0300
yaşam
birleşik krallık
ingiltere
uçak
savaş uçağı
jet
rolls-royce
kira
ev sahibi
satılık
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Harrier modeli uçağı bahçe süsü olarak alan emekli öğretmen Peter Robinson, evini bahçedeki savaş jetiyle beraber satışa çıkardı.Uçak, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motoruna sahip. Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu 'bahçe süsü' olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.Robinson, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini de söylüyor:Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söylüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/issiz-adada-50-gun-gecirdi-sisedeki-cumle-hayatini-degistirdi-1079613405.html
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birleşik krallık, ingiltere, uçak, savaş uçağı, jet, rolls-royce, kira, ev sahibi , satılık, satılık ev
birleşik krallık, ingiltere, uçak, savaş uçağı, jet, rolls-royce, kira, ev sahibi , satılık, satılık ev
Görülmemiş ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava
Birleşik Krallık'ta yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100 bin sterlini (yaklaşık 3,8 milyon TL) aşkın para döktüğü Harrier II GR7 modelindeki uçak da dahil.
Harrier modeli uçağı bahçe süsü olarak alan emekli öğretmen Peter Robinson, evini bahçedeki savaş jetiyle beraber satışa çıkardı.
Uçak, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motoruna sahip. Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu 'bahçe süsü' olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.
Times'a konuşan 56 yaşındaki Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.
Robinson, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını ve bahçesine zar zor yerleştirdiğini de söylüyor:
İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm.
Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.
Robinson, muhtemel alıcı uçağı istemezse onu ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını söylüyor.