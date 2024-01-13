https://sputniknews.com.tr/20240113/gece-yarisindan-sonra-taksimetrelerde-zamli-tarife-indi-bindi-ucreti-ne-kadar-oldu-1079611280.html

Gece yarısından sonra taksimetrelerde zamlı tarife: İndi bindi ücreti ne kadar oldu?

Gece yarısından sonra taksimetrelerde zamlı tarife: İndi bindi ücreti ne kadar oldu?

Hafta başında gerçekleştirilen UKOME toplantısının ardından taksi indi bindi, kısa mesafe ücretleri zamlanmıştı. Yüzde 28.09’luk artış ile indi bindi ücreti de... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T19:18+0300

2024-01-13T19:18+0300

2024-01-13T19:18+0300

ekonomi

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İstanbul'da faaliyet gösteren taksiciler için UKOME toplantısından zam kararı çıkmıştı. Pazartesi günü alınan karar ile taksimetre tarifeleri yüzde 28.09 oranında arttı. Taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasıyla gece yarısından itibaren zamlı taksi tarifesi uygulanmaya başlandı.2024 taksi ücreti: İndi bindi ücreti ne kadar oldu? Sarı taksilerde açılış 24.55 lira, kilometre başına 17.62 lira, indi-bindi 90 lira olarak güncellendi. Turkuaz taksilerde açılış 28.24 lira, kilometre başına 20.25 lira, indi-bindi 102.5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41.74 lira, kilometre başına 32.5 lira, indi-bindi 153.7 lira olarak zamlar yansıdı. 8+1 taksilerde açılış 31.92 lira, kilometre başına 22.90 lira, indi-bindi 115.3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/22-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-sut-fiyatlarina-dev-zam-1079609364.html

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