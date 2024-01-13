https://sputniknews.com.tr/20240113/fransanin-yeni-disisleri-bakani-ilk-ziyaretini-ukraynaya-gerceklestirdi-1079601951.html
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne Kiev'e desteğini sürdüreceği sözünü verdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T12:56+0300
2024-01-13T12:56+0300
2024-01-13T12:56+0300
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Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Kiev'e Paris'in desteğinin devam edeceği sözünü verdi.Sejourne'nin Polonya'ya uçtuğu ve oradan da Kiev'e geçtiği bildirildi. Bakanın çevresi ziyaretin sembolik olduğunu ve 'Fransa'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'ya olan destek ve bağlılığını yeniden teyit etmeyi' amaçladığını söyledi.Basın açıklamasında Sejourne ziyaretinin amacını şu sözlerle aktardı:Fransız medyasının aktardığına göre Bakan, Ukrayna'ya varışında "Buraya Fransa'nın Ukrayna'yı uzun vadede ekonomik, askeri ve insani açıdan destekleyeceğini beyan etmek için geldim" dedi.Sejourne, Vladimir Zelenskiy ile planlanan görüşmesinden önce Fransız temsilcilerin 'Ukraynalıların bugün neye ihtiyacı olduğunu' anlamak için 'bazı ziyaretler' gerçekleştireceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/fransanin-yeni-basbakani-34-yasindaki-gabriel-attal-oldu-rusya-ile-iliskilerimiz-surmeli-1079470138.html
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fransa, stephane sejourne, ukrayna, nato, vladimir zelenskiy, kiev, paris
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne Kiev'e desteğini sürdüreceği sözünü verdi.
Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Kiev'e Paris'in desteğinin devam edeceği sözünü verdi.
Sejourne'nin Polonya'ya uçtuğu ve oradan da Kiev'e geçtiği bildirildi. Bakanın çevresi ziyaretin sembolik olduğunu ve 'Fransa'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'ya olan destek ve bağlılığını yeniden teyit etmeyi' amaçladığını söyledi.
Basın açıklamasında Sejourne ziyaretinin amacını şu sözlerle aktardı:
Jeopolitik gücümüze hizmet edecek bir genişlemeyi hayata geçirmek ve NATO ile tamamlayıcı bir şekilde kolektif güvenliğimize katkıda bulunacak Avrupa savunmasını derinleştirmek için daha büyük bir stratejik yakınlık çerçevesinde ortak hareketimizi güçlendirmeye yardımcı olmaktır. Avrupa'da Ukrayna'ya verdiğimiz uzun vadeli desteğin bir hatırlatması olan bu ilk seyahatin amacı da budur.
Fransız medyasının aktardığına göre Bakan, Ukrayna'ya varışında "Buraya Fransa'nın Ukrayna'yı uzun vadede ekonomik, askeri ve insani açıdan destekleyeceğini beyan etmek için geldim" dedi.
Sejourne, Vladimir Zelenskiy ile planlanan görüşmesinden önce Fransız temsilcilerin 'Ukraynalıların bugün neye ihtiyacı olduğunu' anlamak için 'bazı ziyaretler' gerçekleştireceğini söyledi.