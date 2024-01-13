https://sputniknews.com.tr/20240113/fransanin-yeni-disisleri-bakani-ilk-ziyaretini-ukraynaya-gerceklestirdi-1079601951.html

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne Kiev'e desteğini sürdüreceği sözünü verdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T12:56+0300

2024-01-13T12:56+0300

2024-01-13T12:56+0300

ukrayna krizi

fransa

stephane sejourne

ukrayna

nato

vladimir zelenskiy

kiev

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Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Kiev'e Paris'in desteğinin devam edeceği sözünü verdi.Sejourne'nin Polonya'ya uçtuğu ve oradan da Kiev'e geçtiği bildirildi. Bakanın çevresi ziyaretin sembolik olduğunu ve 'Fransa'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'ya olan destek ve bağlılığını yeniden teyit etmeyi' amaçladığını söyledi.Basın açıklamasında Sejourne ziyaretinin amacını şu sözlerle aktardı:Fransız medyasının aktardığına göre Bakan, Ukrayna'ya varışında "Buraya Fransa'nın Ukrayna'yı uzun vadede ekonomik, askeri ve insani açıdan destekleyeceğini beyan etmek için geldim" dedi.Sejourne, Vladimir Zelenskiy ile planlanan görüşmesinden önce Fransız temsilcilerin 'Ukraynalıların bugün neye ihtiyacı olduğunu' anlamak için 'bazı ziyaretler' gerçekleştireceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/fransanin-yeni-basbakani-34-yasindaki-gabriel-attal-oldu-rusya-ile-iliskilerimiz-surmeli-1079470138.html

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