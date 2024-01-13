https://sputniknews.com.tr/20240113/fenerbahcenin-gaziantep-fk-maci-kadrosu-aciklandi-1079606986.html
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T16:02+0300
2024-01-13T16:02+0300
2024-01-13T16:02+0300
spor
fenerbahçe
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kadro
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gaziantep
deplasman
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep deplasmanına yeni transfer Leonardo Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/suudi-arabistanda-oynanacak-ispanya-super-kupasinda-el-clasico-heyecani-217inci-karsilasma--1079605717.html
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fenerbahçe, süper lig, kadro, ilk 11'ler, gaziantep, deplasman
fenerbahçe, süper lig, kadro, ilk 11'ler, gaziantep, deplasman
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep deplasmanına yeni transfer Leonardo Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.