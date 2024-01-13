https://sputniknews.com.tr/20240113/estonyali-milletvekilinden-rusya-sinirina-mayin-yerlestirme-cagrisi-1079591510.html

Estonyalı milletvekilinden Rusya sınırına mayın yerleştirme çağrısı

Estonyalı milletvekilinden Rusya sınırına mayın yerleştirme çağrısı

Estonya’da muhalefetteki Muhafazakar Halk Partili milletvekili Emekli Yarbay Leo Kunnas, Rusya sınırı boyunca anti-tank ve anti-personel mayınlar yerleştirmeyi... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T00:17+0300

2024-01-13T00:17+0300

2024-01-13T00:17+0300

ukrayna krizi

estonya

leo kunnas

rusya

mayın

ottawa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056271335_0:31:2673:1534_1920x0_80_0_0_afc4cbd09b2aa057656f4f317661d254.jpg

ERR devlet televizyonunun aktardığına göre, Estonyalı muhalif milletvekili Leo Kunnas, “Sınır yakınında savunma yapıları inşa edilirken anti-personel ve anti-tank mayınlarının yerleştirilmesi önemli” ifadesini kullandı.Kunnas’ın doğrudan Rusya’nın adını çekmese de Estonya sadece Letonya ve Rusya’yla ortak sınıra sahip, bu yüzden söz konusunun Rusya sınırı olduğu açık.Tüm Baltık ülkelerin, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Anlaşması’ndan çıkması gerektiğini söyleyen Kunnas, Estonya’nın anti-tank, anti-personel mayınlar ve havan topları ve topçu mermiler için kendi patlayıcısını üretmesi gerektiğini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-48-ukraynali-asker-teslim-oldu-1079587726.html

estonya

rusya

ottawa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

estonya, leo kunnas, rusya, mayın, ottawa