https://sputniknews.com.tr/20240113/estonyali-milletvekilinden-rusya-sinirina-mayin-yerlestirme-cagrisi-1079591510.html
Estonyalı milletvekilinden Rusya sınırına mayın yerleştirme çağrısı
Estonyalı milletvekilinden Rusya sınırına mayın yerleştirme çağrısı
Estonya’da muhalefetteki Muhafazakar Halk Partili milletvekili Emekli Yarbay Leo Kunnas, Rusya sınırı boyunca anti-tank ve anti-personel mayınlar yerleştirmeyi... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T00:17+0300
2024-01-13T00:17+0300
2024-01-13T00:17+0300
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leo kunnas
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ERR devlet televizyonunun aktardığına göre, Estonyalı muhalif milletvekili Leo Kunnas, “Sınır yakınında savunma yapıları inşa edilirken anti-personel ve anti-tank mayınlarının yerleştirilmesi önemli” ifadesini kullandı.Kunnas’ın doğrudan Rusya’nın adını çekmese de Estonya sadece Letonya ve Rusya’yla ortak sınıra sahip, bu yüzden söz konusunun Rusya sınırı olduğu açık.Tüm Baltık ülkelerin, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Anlaşması’ndan çıkması gerektiğini söyleyen Kunnas, Estonya’nın anti-tank, anti-personel mayınlar ve havan topları ve topçu mermiler için kendi patlayıcısını üretmesi gerektiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-48-ukraynali-asker-teslim-oldu-1079587726.html
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estonya, leo kunnas, rusya, mayın, ottawa
estonya, leo kunnas, rusya, mayın, ottawa
Estonyalı milletvekilinden Rusya sınırına mayın yerleştirme çağrısı
Estonya’da muhalefetteki Muhafazakar Halk Partili milletvekili Emekli Yarbay Leo Kunnas, Rusya sınırı boyunca anti-tank ve anti-personel mayınlar yerleştirmeyi önerdi.
ERR
devlet televizyonunun aktardığına göre, Estonyalı muhalif milletvekili Leo Kunnas, “Sınır yakınında savunma yapıları inşa edilirken anti-personel ve anti-tank mayınlarının yerleştirilmesi önemli”
ifadesini kullandı.
Kunnas’ın doğrudan Rusya’nın adını çekmese de Estonya sadece Letonya ve Rusya’yla ortak sınıra sahip, bu yüzden söz konusunun Rusya sınırı olduğu açık.
Tüm Baltık ülkelerin, anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Anlaşması’ndan çıkması gerektiğini söyleyen Kunnas, Estonya’nın anti-tank, anti-personel mayınlar ve havan topları ve topçu mermiler için kendi patlayıcısını üretmesi gerektiğini dile getirdi.