https://sputniknews.com.tr/20240113/ebrar-karakurt-rusya-kadinlar-voleybol-super-liginde-zirvede-1079585665.html
Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde zirvede
Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde zirvede
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nden en çok sayı atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer aldı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T09:31+0300
2024-01-13T09:31+0300
2024-01-13T09:31+0300
spor
ebrar karakurt
kaliningrad
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
rekor
zirve
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Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli voleybolcu Ebrar Karakurt 40 sayıyla kariyer rekoru kırmış ve Kaliningrad taraftarına erik dalı oynatmıştı.Bu maçta Karakurt'un perfomansının da büyük etkisiyle Dinamo Moskova takımı 15 maç sonra ilk yenilgisini almıştı.Lokomotiv Kaliningrad'ın resmi Instagram sayfasında yapılan paylaşımda "Ebi, Süper Lig'in en çok sayı atan oyuncuları listesinin başında yer aldı" yazılarak Karakurt'un 290 sayı ile ligde ilk sırada yer aldığı bilgisi yer aldı.Ebrar Karakurt'a en yakın oyuncu ise 277 sayıda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/tum-rusyaya-erik-dali-oynatti-ebrar-karakurt-kariyer-rekorunu-kirdi--1079455525.html
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ebrar karakurt, kaliningrad, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, rekor, zirve
ebrar karakurt, kaliningrad, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, rekor, zirve
Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nde zirvede
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Rusya Kadınlar Voleybol Süper Ligi'nden en çok sayı atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Lokomotiv Kaliningrad'ın Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli voleybolcu Ebrar Karakurt
40 sayıyla kariyer rekoru kırmış ve Kaliningrad taraftarına erik dalı oynatmıştı
.
Bu maçta Karakurt'un perfomansının da büyük etkisiyle Dinamo Moskova takımı 15 maç sonra ilk yenilgisini almıştı.
Lokomotiv Kaliningrad'ın resmi Instagram sayfasında yapılan paylaşımda "Ebi, Süper Lig'in en çok sayı atan oyuncuları listesinin başında yer aldı" yazılarak Karakurt'un 290 sayı ile ligde ilk sırada yer aldığı bilgisi yer aldı.
Ebrar Karakurt'a en yakın oyuncu ise 277 sayıda kaldı.