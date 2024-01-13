https://sputniknews.com.tr/20240113/duma-baskanindan-joe-bidena-mesaj-dunya-savasi-cikarmadan-yargilanmali-1079595687.html

Duma Başkanı'ndan Joe Biden'a mesaj: 'Dünya savaşı çıkarmadan yargılanmalı'

Duma Başkanı'ndan Joe Biden'a mesaj: 'Dünya savaşı çıkarmadan yargılanmalı'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir dünya savaşı çıkarmadan yargılanması gerektiğini belirtti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T10:38+0300

2024-01-13T10:38+0300

2024-01-13T10:38+0300

dünya

rusya

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

vyaçeslav volodin

abd

joe biden

ingiltere

yemen

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Telegram kanalından ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısını değerlendiren Volodin, var gücüyle iktidara tutunan ABD Başkanı Joe Biden'ın bir dünya savaşı çıkarmadan yargılanması gerektiğini ifade etti.Volodin, “Washington, uluslararası hukuku çiğneyerek, BM Tüzüğünü hiçe sayarak egemen bir devlete saldırı gerçekleştirdi. Eğer ABD bir hukuk devletiyse, tüm gücüyle iktidara tutunan Biden bir dünya savaşı başlatmadan yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.Seçmenlerin dikkatini Ukrayna'daki başarısızlıklardan ve ABD'nin sorunlarından uzaklaştırmak için Biden'ın ‘zaferle zonuçlanacak küçük bir savaşa’ ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Volodin, Amerikan Başkanı'nın yönetiminin bu nedenle Yemen’e yönelik saldırı konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulunmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

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rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, abd, joe biden, ingiltere, yemen, husiler