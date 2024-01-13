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Çinli uzman: ABD'nin Tayvan'daki faaliyetleri Çin'i yeniden birleşmeye zorluyor
Çinli uzman: ABD'nin Tayvan'daki faaliyetleri Çin'i yeniden birleşmeye zorluyor
Çinli uzman Zhao Hongwei, ABD’nin Tayvan'da yıkıcı faaliyetlerini artırmasının Çin'in ada ile yeniden birleşmenin aciliyetini hissetmesine neden olduğunu... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:35+0300
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Çin’deki Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü'nden Profesör Zhao Hongwei, Sputnik’e yaptığı açıklamada Washington’un Tayvan'daki yıkıcı faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, bunun da Çin'in yeniden birleşme konusunda daha ısrarcı olmasına neden olduğunu belirterek ne Washington ne de Tokyo’nun Tayvan’ın anakarayla tam olarak yeniden birleşmesini asla kabul etmeyeceğini ifade etti.Hongwei, “Ne ABD ne de Japonya, Tayvan'ın Çin ile barışçıl veya askeri yollarla tam olarak yeniden birleşmesini kabul etmeyecek ve Tayvan'ın 'ele geçirilmiş' olduğunu savunarak statükoyu koruyacaklardır" dedi.ABD ve Japonya'nın statükoyu korumalarının Tayvan’a nüfuz etmeyecekleri anlamına gelmediğini belirten Uzman, "Bir yandan Tayvan'ı Çin karşıtı bir aparata dönüştürmek için Çin karşıtı propagandayı kullanacaklar, diğer yandan Tayvan'ın zenginliğini ve öncelikli sanayilerini adadan uzaklaştırma çabalarını yoğunlaştıracaklar” diye konuştu.Bunun, Tayvanlı gençlerin Çin anakarasında bir gelecek görmemelerine yol açacağına dikkat çeken Uzman, “Aslında, Tayvan Boğazı'nın iki yakasının son yıllardaki gelişimi karşılaştırıldığında, Tayvan'daki gençlerin giderek umudunu daha fazla yitirdiğini ve ada yönetiminin kontrolü altında yaratılan propaganda nedeniyle birçok insanın anakaradan nefret etmeye başladığını ve ABD ve Japonya'nın yararına Çin anakarasında istihbarat faaliyetlerine katılmaya hazır olduklarını belirtmek mümkün” görüşünü dile getirdi.Gelecekte birleşme gerçekleşse bile, bu insanların yine de büyük bir gizli tehdit oluşturmaya devam edeceklerine vurgu yapan Profesör, "ABD, küresel finans merkezi Hong Kong'un ayaklanmalarda nasıl bastırıldığını gördü ve bundan cesaretle şimdi Tayvan'da yıkıcı faaliyetlerini artırıyor, bu da anakara Çin'in yeniden birleşmenin aciliyetini hissetmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.Uzman, Pekin’in bir ikilemle karşı karşıya olduğunu, güç kullanırsa ABD'nin hazırladığı 'torbaya' düşeceğini, bunun da sadece Tayvan'ın yok olmasıyla kalmayarak, Çin ana karasının da ABD’nin dikkatle hazırlamış olduğu yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, “Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak ve Tayvan Boğazı'nın diğer tarafı düşmanın Pekin'e karşı bir karargahı haline gelecek" dedi.Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılıyor. Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) bağımsızlık yanlısı adayı Lai Ching-te, ana karayla diyaloğun kademeli olarak yeniden başlatılmasını destekleyen muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Hou Yu-ih ve Tayvan'daki statükonun korunmasıyla birlikte Pekin'le temas kurmaktan yana olan Tayvan Halk Partisi (TPP) Genel Başkanı Ko Wen-je yarışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tayvanda-baskanlik-ve-parlamento-secimleri-basladi-1079593197.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, abd, japonya, hong kong, pekin

Çinli uzman: ABD'nin Tayvan'daki faaliyetleri Çin'i yeniden birleşmeye zorluyor

13:35 13.01.2024 (güncellendi: 13:38 13.01.2024)
© Sputnik / РИА НовостиÇin Halk Cumhuriyeti Bayrağı.
Çin Halk Cumhuriyeti Bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Çinli uzman Zhao Hongwei, ABD’nin Tayvan'da yıkıcı faaliyetlerini artırmasının Çin'in ada ile yeniden birleşmenin aciliyetini hissetmesine neden olduğunu belirtti.
Çin’deki Chongyang Mali Araştırmalar Enstitüsü'nden Profesör Zhao Hongwei, Sputnik’e yaptığı açıklamada Washington’un Tayvan'daki yıkıcı faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, bunun da Çin'in yeniden birleşme konusunda daha ısrarcı olmasına neden olduğunu belirterek ne Washington ne de Tokyo’nun Tayvan’ın anakarayla tam olarak yeniden birleşmesini asla kabul etmeyeceğini ifade etti.
Hongwei, “Ne ABD ne de Japonya, Tayvan'ın Çin ile barışçıl veya askeri yollarla tam olarak yeniden birleşmesini kabul etmeyecek ve Tayvan'ın 'ele geçirilmiş' olduğunu savunarak statükoyu koruyacaklardır" dedi.
ABD ve Japonya'nın statükoyu korumalarının Tayvan’a nüfuz etmeyecekleri anlamına gelmediğini belirten Uzman, "Bir yandan Tayvan'ı Çin karşıtı bir aparata dönüştürmek için Çin karşıtı propagandayı kullanacaklar, diğer yandan Tayvan'ın zenginliğini ve öncelikli sanayilerini adadan uzaklaştırma çabalarını yoğunlaştıracaklar” diye konuştu.
Bunun, Tayvanlı gençlerin Çin anakarasında bir gelecek görmemelerine yol açacağına dikkat çeken Uzman, “Aslında, Tayvan Boğazı'nın iki yakasının son yıllardaki gelişimi karşılaştırıldığında, Tayvan'daki gençlerin giderek umudunu daha fazla yitirdiğini ve ada yönetiminin kontrolü altında yaratılan propaganda nedeniyle birçok insanın anakaradan nefret etmeye başladığını ve ABD ve Japonya'nın yararına Çin anakarasında istihbarat faaliyetlerine katılmaya hazır olduklarını belirtmek mümkün” görüşünü dile getirdi.
Gelecekte birleşme gerçekleşse bile, bu insanların yine de büyük bir gizli tehdit oluşturmaya devam edeceklerine vurgu yapan Profesör, "ABD, küresel finans merkezi Hong Kong'un ayaklanmalarda nasıl bastırıldığını gördü ve bundan cesaretle şimdi Tayvan'da yıkıcı faaliyetlerini artırıyor, bu da anakara Çin'in yeniden birleşmenin aciliyetini hissetmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.
Uzman, Pekin’in bir ikilemle karşı karşıya olduğunu, güç kullanırsa ABD'nin hazırladığı 'torbaya' düşeceğini, bunun da sadece Tayvan'ın yok olmasıyla kalmayarak, Çin ana karasının da ABD’nin dikkatle hazırlamış olduğu yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, “Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak ve Tayvan Boğazı'nın diğer tarafı düşmanın Pekin'e karşı bir karargahı haline gelecek" dedi.
Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılıyor. Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) bağımsızlık yanlısı adayı Lai Ching-te, ana karayla diyaloğun kademeli olarak yeniden başlatılmasını destekleyen muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Hou Yu-ih ve Tayvan'daki statükonun korunmasıyla birlikte Pekin'le temas kurmaktan yana olan Tayvan Halk Partisi (TPP) Genel Başkanı Ko Wen-je yarışıyor.
Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
DÜNYA
Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri başladı
09:02
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