https://sputniknews.com.tr/20240113/cinin-bm-daimi-temsilcisi-yemene-yonelik-saldirilar-bm-kararina-aykiri-1079600846.html

Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırılar BM kararına aykırı

Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırılar BM kararına aykırı

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jun Yemen'e yönelik saldırıların BM kararına aykırı olduğunu dile getirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T12:31+0300

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik saldırılarının, kısa süre önce kabul edilen ve Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bombardımanı durdurmasını talep eden 2722 sayılı BMGK kararına aykırı olduğunu söyledi.Rusya, ABD ile müttefiklerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıları üzerine Cuma günü BMGK'dan acil bir toplantı talep etmişti. Çin'de tüm taraflarlara işbirliği çağrısıÇin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in tüm ülkeleri Kızıldeniz'deki gemi rotalarının güvenliğini korumak için birlikte çalışmaya çağırdığını söyledi.Jun, "Çin, başta nüfuz sahibi büyük ülkeler olmak üzere tüm tarafları yapıcı ve sorumlu bir rol oynamaya ve Kızıldeniz'de güvenliği ve gemi rotalarını korumak için birlikte çalışmaya çağırıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-yemene-yonelik-saldirilarin-mesru-mudafaa-hakkiyla-hicbir-ilgisi-yok-1079597227.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, zhang jun, birleşmiş milletler (bm), bmgk, abd, ingiltere, yemen, husiler, ensarullah