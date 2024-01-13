https://sputniknews.com.tr/20240113/cinin-bm-daimi-temsilcisi-yemene-yonelik-saldirilar-bm-kararina-aykiri-1079600846.html
Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırılar BM kararına aykırı
Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırılar BM kararına aykırı
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jun Yemen'e yönelik saldırıların BM kararına aykırı olduğunu dile getirdi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T12:31+0300
2024-01-13T12:31+0300
2024-01-13T12:31+0300
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husiler
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik saldırılarının, kısa süre önce kabul edilen ve Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bombardımanı durdurmasını talep eden 2722 sayılı BMGK kararına aykırı olduğunu söyledi.Rusya, ABD ile müttefiklerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıları üzerine Cuma günü BMGK'dan acil bir toplantı talep etmişti. Çin'de tüm taraflarlara işbirliği çağrısıÇin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in tüm ülkeleri Kızıldeniz'deki gemi rotalarının güvenliğini korumak için birlikte çalışmaya çağırdığını söyledi.Jun, "Çin, başta nüfuz sahibi büyük ülkeler olmak üzere tüm tarafları yapıcı ve sorumlu bir rol oynamaya ve Kızıldeniz'de güvenliği ve gemi rotalarını korumak için birlikte çalışmaya çağırıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-yemene-yonelik-saldirilarin-mesru-mudafaa-hakkiyla-hicbir-ilgisi-yok-1079597227.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, zhang jun, birleşmiş milletler (bm), bmgk, abd, ingiltere, yemen, husiler, ensarullah
çin, çin halk cumhuriyeti, zhang jun, birleşmiş milletler (bm), bmgk, abd, ingiltere, yemen, husiler, ensarullah
Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Yemen'e yönelik saldırılar BM kararına aykırı
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Jun Yemen'e yönelik saldırıların BM kararına aykırı olduğunu dile getirdi.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik saldırılarının, kısa süre önce kabul edilen ve Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bombardımanı durdurmasını talep eden 2722 sayılı BMGK kararına aykırı olduğunu söyledi.
İlgili ülkeler tarafından gerçekleştirilen askeri eylemler, kısa süre önce kabul edilen 2722 sayılı BMGK Kararı ile çelişmektedir. Çin, hiçbir ülkenin uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını yanlış yorumlamaması ya da kötüye kullanmaması ve Kızıldeniz'de yeni gerilimler yaratmaması gerektiğini yinelemektedir.
Rusya, ABD ile müttefiklerinin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırıları üzerine Cuma günü BMGK'dan acil bir toplantı talep etmişti.
Çin'de tüm taraflarlara işbirliği çağrısı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in tüm ülkeleri Kızıldeniz'deki gemi rotalarının güvenliğini korumak için birlikte çalışmaya çağırdığını söyledi.
Jun, "Çin, başta nüfuz sahibi büyük ülkeler olmak üzere tüm tarafları yapıcı ve sorumlu bir rol oynamaya ve Kızıldeniz'de güvenliği ve gemi rotalarını korumak için birlikte çalışmaya çağırıyor" dedi.