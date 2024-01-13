Çin'den, Tayvan'daki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme: 'Bu bizim iç meselemiz'

“Tayvan konusu, Çin’in iç meselesi. Tayvan Adası’ndaki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin’in olduğu ve Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğu gerçeği değişmiyor. Çin hükümetinin ‘tek Çin’ ilkesine uyulması, Tayvan’ın ‘bağımsızlık’ kazanması için ayrılmasına karşı mücadele ve ‘iki Çin’ veya ‘tek Çin, tek Tayvan’ ilkelerini destekleyenlere karşı koyma konusundaki duruşu değişmeyecek. Uluslararası toplumun ‘tek Çin’ ilkesine destek konusundaki fikir birliği ve kesin tutumu da değişmeyecek. ‘Tek Çin’ ilkesi, Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın temelini oluşturuyor. Uluslararası toplumun ‘tek Çin’ ilkesine bağlılığının süreceğine ve Çin halkının ‘Tayvan’ın bağımsızlığını’ amaçlayan ayrılıkçı faaliyetlere karşı mücadelesi ve ulusun yeniden birleşmesi yönündeki haklı davasını anlayıp destekleyeceğine inanıyoruz.”