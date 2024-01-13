https://sputniknews.com.tr/20240113/bakan-ozhaseki-depremde-evi-yikilan-sehit-ailesine-ev-sozu-verdi-1079608408.html
Bakan Özhaseki, depremde evi yıkılan şehit ailesine ev sözü verdi
Bakan Özhaseki, depremde evi yıkılan şehit ailesine ev sözü verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, şehir ailesine isterlerse konutlardan birini verebileceklerini açıkladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:01+0300
2024-01-13T17:01+0300
2024-01-13T17:01+0300
türkiye
terör
çevre ve şehircilik bakanlığı
mehmet özhaseki
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
irak
deprem
felaket
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240113/erdogan-bahceli-ve-aksener-ile-pence-kilit-operasyonu-hakkinda-gorustu--1079607454.html
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terör, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, irak, deprem, felaket
terör, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, irak, deprem, felaket
Bakan Özhaseki, depremde evi yıkılan şehit ailesine ev sözü verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, şehir ailesine isterlerse konutlardan birini verebileceklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."