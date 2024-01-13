https://sputniknews.com.tr/20240113/bakan-ozhaseki-depremde-evi-yikilan-sehit-ailesine-ev-sozu-verdi-1079608408.html

Bakan Özhaseki, depremde evi yıkılan şehit ailesine ev sözü verdi

Bakan Özhaseki, depremde evi yıkılan şehit ailesine ev sözü verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, şehir ailesine isterlerse konutlardan birini verebileceklerini açıkladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T17:01+0300

2024-01-13T17:01+0300

2024-01-13T17:01+0300

türkiye

terör

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

irak

deprem

felaket

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240113/erdogan-bahceli-ve-aksener-ile-pence-kilit-operasyonu-hakkinda-gorustu--1079607454.html

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terör, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, irak, deprem, felaket