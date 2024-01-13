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Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Milli... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:32+0300
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azerbaycan
zakir hasanov
taziye
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Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.
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azerbaycan, zakir hasanov, taziye, yaşar güler
azerbaycan, zakir hasanov, taziye, yaşar güler

Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

10:32 13.01.2024
© AAZakir Hasanov
Zakir Hasanov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.
Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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