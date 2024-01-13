https://sputniknews.com.tr/20240113/arjantin-tek-cin-ilkesine-bagliligi-teyit-etti-1079594945.html

Arjantin 'Tek Çin İlkesine' bağlılığını teyit etti

Arjantin 'Tek Çin İlkesine' bağlılığını teyit etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino ve Çin'in Arjantin Büyükelçisi Wang Wei Cuma günü bir araya geldi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T10:22+0300

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Arjantin ve Çin'in, Buenos Aires'te Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino ile Çin'in Arjantin Büyükelçisi Wang Wei arasında yapılan toplantıda Tek Çin İlkesi'ni onayladığı belirtildi.Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Çin, Arjantin'in ikinci ticaret ortağı, ihracatımızın ikinci hedefi ve ülkedeki ilk ithalat kaynağı olduğu için her iki ülke arasındaki ticari alışverişin önemi konusunda hiç şüphe yok" sözlerine yer verildi.Toplantı sırasında Mondino ve Wang, basında çıkan son asılsız haberleri reddettiler ve dostluk bağları ile Tek Çin İlkesi'ni yeniden doğruladıklarını ifade ettiler.Her iki taraf da Arjantin ile Çin arasında kurulan ve 2024'te ilk 10 yılını kutlayacak olan Kapsamlı Stratejik Ortaklığın öneminin kabul edilmesi ve bu ortaklığın geliştirilmesine devam edilmesi konusundaki çıkarları konusunda mutabakata vardı. Bu çerçevede yetkililer, mevcut farklı ikili işbirliği mekanizmalarının yeniden etkinleştirilmesi ihtiyacını konuştular.Seçim kampanyası sırasında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, komünist ve sosyalistlerle iş yapmak istemediğini savunarak, Arjantin'in başlıca ticaret ortakları Çin ve Brezilya ile hükümet düzeyinde bağları teşvik etmeyi durdururken, ABD ve İsrail ile işbirliğine odaklanmayı amaçladığını defalarca dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/arjantinde-secimi-kazanan-mileiden-ilk-aciklama-ozgur-dunyanin-ulkeleriyle-isbirligi-yapacagiz-1077580804.html

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