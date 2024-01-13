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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/alman-askeri-uzman-mollingten-dikkat-ceken-aciklama-ukrayna-ordusu-savunmada-kalmak-zorunda-1079609321.html
Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda
Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda
Alman askeri uzman Mölling, Ukrayna ordusunun taarruzi eylemler için gereken tüm rezervleri tükettiğini, bu yüzden savunmada kalmak zorunda olduğunu belirtti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:52+0300
2024-01-13T17:52+0300
almanya
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ukrayna
savunma
saldırı
rusya
mühimmat
asker
asker çekme
ordu
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Alman askeri uzman Christian Mölling, ZDF televizyonuna açıklamasında, “Elbette Ukrayna’nın taarruz için hiçbir gücü kalmadı. Bu aynı zamanda arazinin durumu, mühimmat tedariki ve asker eğitim seviyesinden de kaynaklanıyor. Savunmada kalmaktan başka çareleri yok” ifadesini kullandı.“Ukrayna ordusunun mühimmatla ilgili durumu o kadar kötü ki, artık Rus ordusunun saldırılarını püskürtmekte zorluk çekiyor” diyen uzman, “Öte yandan Rusya bu türden hiçbir zorluk çekmiyor, çünkü askeri üretimi düzene koydu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mermi-ve-iha-uretildigi-tesisleri-kinjal-fuzeleriyle-vuruldu-1079607567.html
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almanya, ukrayna, savunma, saldırı, rusya, mühimmat, asker, asker çekme, ordu
almanya, ukrayna, savunma, saldırı, rusya, mühimmat, asker, asker çekme, ordu

Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda

17:52 13.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Alman askeri uzman Mölling, Ukrayna ordusunun taarruzi eylemler için gereken tüm rezervleri tükettiğini, bu yüzden savunmada kalmak zorunda olduğunu belirtti.
Alman askeri uzman Christian Mölling, ZDF televizyonuna açıklamasında, “Elbette Ukrayna’nın taarruz için hiçbir gücü kalmadı. Bu aynı zamanda arazinin durumu, mühimmat tedariki ve asker eğitim seviyesinden de kaynaklanıyor. Savunmada kalmaktan başka çareleri yok” ifadesini kullandı.
“Ukrayna ordusunun mühimmatla ilgili durumu o kadar kötü ki, artık Rus ordusunun saldırılarını püskürtmekte zorluk çekiyor” diyen uzman, “Öte yandan Rusya bu türden hiçbir zorluk çekmiyor, çünkü askeri üretimi düzene koydu” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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