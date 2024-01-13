https://sputniknews.com.tr/20240113/alman-askeri-uzman-mollingten-dikkat-ceken-aciklama-ukrayna-ordusu-savunmada-kalmak-zorunda-1079609321.html
Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda
Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda
Alman askeri uzman Mölling, Ukrayna ordusunun taarruzi eylemler için gereken tüm rezervleri tükettiğini, bu yüzden savunmada kalmak zorunda olduğunu belirtti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:52+0300
2024-01-13T17:52+0300
2024-01-13T17:52+0300
almanya
ukrayna krizi
ukrayna
savunma
saldırı
rusya
mühimmat
asker
asker çekme
ordu
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Alman askeri uzman Christian Mölling, ZDF televizyonuna açıklamasında, “Elbette Ukrayna’nın taarruz için hiçbir gücü kalmadı. Bu aynı zamanda arazinin durumu, mühimmat tedariki ve asker eğitim seviyesinden de kaynaklanıyor. Savunmada kalmaktan başka çareleri yok” ifadesini kullandı.“Ukrayna ordusunun mühimmatla ilgili durumu o kadar kötü ki, artık Rus ordusunun saldırılarını püskürtmekte zorluk çekiyor” diyen uzman, “Öte yandan Rusya bu türden hiçbir zorluk çekmiyor, çünkü askeri üretimi düzene koydu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mermi-ve-iha-uretildigi-tesisleri-kinjal-fuzeleriyle-vuruldu-1079607567.html
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almanya, ukrayna, savunma, saldırı, rusya, mühimmat, asker, asker çekme, ordu
almanya, ukrayna, savunma, saldırı, rusya, mühimmat, asker, asker çekme, ordu
Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda
Alman askeri uzman Mölling, Ukrayna ordusunun taarruzi eylemler için gereken tüm rezervleri tükettiğini, bu yüzden savunmada kalmak zorunda olduğunu belirtti.
Alman askeri uzman Christian Mölling, ZDF televizyonuna açıklamasında, “Elbette Ukrayna’nın taarruz için hiçbir gücü kalmadı. Bu aynı zamanda arazinin durumu, mühimmat tedariki ve asker eğitim seviyesinden de kaynaklanıyor. Savunmada kalmaktan başka çareleri yok” ifadesini kullandı.
“Ukrayna ordusunun mühimmatla ilgili durumu o kadar kötü ki, artık Rus ordusunun saldırılarını püskürtmekte zorluk çekiyor” diyen uzman, “Öte yandan Rusya bu türden hiçbir zorluk çekmiyor, çünkü askeri üretimi düzene koydu” diye ekledi.