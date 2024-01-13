https://sputniknews.com.tr/20240113/alman-askeri-uzman-mollingten-dikkat-ceken-aciklama-ukrayna-ordusu-savunmada-kalmak-zorunda-1079609321.html

Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda

Alman askeri uzman Mölling'ten dikkat çeken açıklama: Ukrayna ordusu savunmada kalmak zorunda

Alman askeri uzman Mölling, Ukrayna ordusunun taarruzi eylemler için gereken tüm rezervleri tükettiğini, bu yüzden savunmada kalmak zorunda olduğunu belirtti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T17:52+0300

2024-01-13T17:52+0300

2024-01-13T17:52+0300

almanya

ukrayna krizi

ukrayna

savunma

saldırı

rusya

mühimmat

asker

asker çekme

ordu

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Alman askeri uzman Christian Mölling, ZDF televizyonuna açıklamasında, “Elbette Ukrayna’nın taarruz için hiçbir gücü kalmadı. Bu aynı zamanda arazinin durumu, mühimmat tedariki ve asker eğitim seviyesinden de kaynaklanıyor. Savunmada kalmaktan başka çareleri yok” ifadesini kullandı.“Ukrayna ordusunun mühimmatla ilgili durumu o kadar kötü ki, artık Rus ordusunun saldırılarını püskürtmekte zorluk çekiyor” diyen uzman, “Öte yandan Rusya bu türden hiçbir zorluk çekmiyor, çünkü askeri üretimi düzene koydu” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mermi-ve-iha-uretildigi-tesisleri-kinjal-fuzeleriyle-vuruldu-1079607567.html

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almanya, ukrayna, savunma, saldırı, rusya, mühimmat, asker, asker çekme, ordu