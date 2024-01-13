https://sputniknews.com.tr/20240113/abdnin-bm-daimi-temsilcisi-ortadoguda-gerilimi-azaltmayi-hedefliyoruz-1079596737.html

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Ortadoğu'da gerilimi azaltmayı hedefliyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Ortadoğu'da gerilimi azaltmayı hedefliyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Washington'un hedefini Orta Doğu'da gerilimin azaltılması olarak tanımladı 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T11:16+0300

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dünya

linda thomas-greenfield

birleşmiş milletler (bm)

abd

yemen

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ortadoğu

husiler

ensarullah

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'da daha fazla çatışma istemediğini ve gerilimi azaltmaya çalıştığını söyledi.Thomas-Greenfield açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Yemen'e yönelik saldırıların orantılı ve gerekli'ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield Yemen'e yönelik saldırıları orantılı olarak nitelendirdi ve saldırıların gerekli olduğunu açıkladı.Temsilci açıklamasında, "Az önce İngiliz meslektaşımdan da duyduğunuz gibi bu saldırılar gerekli ve orantılıydı. Uluslararası hukuka uygundu ve ABD'nin BM Şartı'nın 51. Maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanıyordu. Ve sadece askeri olmayan seçeneklerin tehdidi ele almakta yetersiz kalması üzerine gerçekleştirilmiştir" cümlelerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

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linda thomas-greenfield , birleşmiş milletler (bm), abd, yemen, ingiltere, ortadoğu, husiler, ensarullah