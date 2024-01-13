https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ukrayna-hapishanesinde-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1079604064.html
ABD, Ukrayna hapishanesinde bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
ABD, Ukrayna hapishanesinde bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’li blog yazarı Gonzalo Lira’nın Ukrayna hapishanesinde öldüğünü doğruladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T14:41+0300
2024-01-13T14:41+0300
2024-01-13T14:41+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
joe biden
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blog yazarı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren ve demokratik bir lider olmadığını söyleyen ABD'li blog yazarı Gonzalo Lira'nın Ukrayna'da bir hapishanede öldüğü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz” ifadeleri kullanıldıBakanlık, ölen gazetecinin ailesine saygı duyulması gerektiğini öne sürerek ek bilgi vermeyi reddetti.Daha önce, ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Gonzalo Lira’nın ‘Zelenskiy ve Biden hükümetlerini eleştirmeye ilişkin suç’ nedeniyle tutulduğu Ukrayna hapishanesinde öldüğünü duyurmuştu.Rusya'nın BM'deki Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’li blog yazarının ölümünü ‘iğrenç bir suç’ olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/fransanin-yeni-disisleri-bakani-ilk-ziyaretini-ukraynaya-gerceklestirdi-1079601951.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, tucker carlson, blog yazarı
ABD, Ukrayna hapishanesinde bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’li blog yazarı Gonzalo Lira’nın Ukrayna hapishanesinde öldüğünü doğruladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren ve demokratik bir lider olmadığını söyleyen ABD'li blog yazarı Gonzalo Lira'nın Ukrayna'da bir hapishanede öldüğü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz” ifadeleri kullanıldı
Bakanlık, ölen gazetecinin ailesine saygı duyulması gerektiğini öne sürerek ek bilgi vermeyi reddetti.
Daha önce, ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Gonzalo Lira’nın ‘Zelenskiy ve Biden hükümetlerini eleştirmeye ilişkin suç’ nedeniyle tutulduğu Ukrayna hapishanesinde öldüğünü duyurmuştu.
Rusya'nın BM'deki Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’li blog yazarının ölümünü ‘iğrenç bir suç’ olarak nitelendirmişti.