https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-ukrayna-hapishanesinde-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1079604064.html

ABD, Ukrayna hapishanesinde bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

ABD, Ukrayna hapishanesinde bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’li blog yazarı Gonzalo Lira’nın Ukrayna hapishanesinde öldüğünü doğruladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T14:41+0300

2024-01-13T14:41+0300

2024-01-13T14:41+0300

ukrayna krizi

abd

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

vladimir zelenskiy

joe biden

tucker carlson

blog yazarı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren ve demokratik bir lider olmadığını söyleyen ABD'li blog yazarı Gonzalo Lira'nın Ukrayna'da bir hapishanede öldüğü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, “Ukrayna’da ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz” ifadeleri kullanıldıBakanlık, ölen gazetecinin ailesine saygı duyulması gerektiğini öne sürerek ek bilgi vermeyi reddetti.Daha önce, ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Gonzalo Lira’nın ‘Zelenskiy ve Biden hükümetlerini eleştirmeye ilişkin suç’ nedeniyle tutulduğu Ukrayna hapishanesinde öldüğünü duyurmuştu.Rusya'nın BM'deki Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD’li blog yazarının ölümünü ‘iğrenç bir suç’ olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/fransanin-yeni-disisleri-bakani-ilk-ziyaretini-ukraynaya-gerceklestirdi-1079601951.html

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abd, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden, tucker carlson, blog yazarı