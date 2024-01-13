https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-kongre-uyesi-biden-ortadogudaki-tehlikelere-iliskin-trumpa-yonelttigi-elestirilerini-unuttu-1079597773.html
ABD Kongre üyesi: Biden, Ortadoğu’daki tehlikelere ilişkin Trump’a yönelttiği eleştirilerini unuttu
ABD Kongre üyesi: Biden, Ortadoğu’daki tehlikelere ilişkin Trump’a yönelttiği eleştirilerini unuttu
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ABD’nin Yemen’de Husilere yönelik saldırılarının ardından Biden'ın daha önce Trump’a yöneltiği eleştirileri hatırlattı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T12:11+0300
2024-01-13T12:11+0300
2024-01-13T12:12+0300
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ebu mehdi mühendis
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Marjorie Taylor Greene, Biden'ın dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ‘İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'yi İran'la olası bir çatışmaya çekebileceği’ eleştirisinin yer aldığı 6 Ocak 2020 tarihli gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Joe muhtemelen unutmuştur..." ifadesini kullandı.Biden, o zamanki mesajında Donald Trump'ın kongre onayı olmadan ABD'yi İran'la savaşa sürükleme yetkisine sahip olmadığını belirterek, “Başkan, Amerikan halkının bilinçli rızası olmadan bu ülkeyi asla savaşa sürüklememeli” ifadelerini kullanmıştı.ABD, 3 Ocak 2020 gecesi Bağdat'ta düzenlediği operasyonun ardından İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürüldüğünü duyurmuştu. İran, Ayn el-Esad da dahil olmak üzere Irak'taki Amerikan üslerine saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html
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abd, marjorie greene, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, joe biden, donald trump, kasım süleymani, ebu mehdi mühendis, iran
abd, marjorie greene, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, joe biden, donald trump, kasım süleymani, ebu mehdi mühendis, iran
ABD Kongre üyesi: Biden, Ortadoğu’daki tehlikelere ilişkin Trump’a yönelttiği eleştirilerini unuttu
12:11 13.01.2024 (güncellendi: 12:12 13.01.2024)
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ABD’nin Yemen’de Husilere yönelik saldırılarının ardından Biden'ın daha önce Trump’a yöneltiği eleştirileri hatırlattı.
Marjorie Taylor Greene, Biden'ın dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ‘İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'yi İran'la olası bir çatışmaya çekebileceği’ eleştirisinin yer aldığı 6 Ocak 2020 tarihli gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, “Joe muhtemelen unutmuştur..." ifadesini kullandı.
Biden, o zamanki mesajında Donald Trump'ın kongre onayı olmadan ABD'yi İran'la savaşa sürükleme yetkisine sahip olmadığını belirterek, “Başkan, Amerikan halkının bilinçli rızası olmadan bu ülkeyi asla savaşa sürüklememeli” ifadelerini kullanmıştı.
ABD, 3 Ocak 2020 gecesi Bağdat'ta düzenlediği operasyonun ardından İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürüldüğünü duyurmuştu. İran, Ayn el-Esad da dahil olmak üzere Irak'taki Amerikan üslerine saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.