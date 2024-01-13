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2023 yılında çiftçinin bankalara olan kredi borcu yüzde 88 arttı
2023 yılında çiftçinin bankalara olan kredi borcu yüzde 88 arttı
TZOB Başkanı Bayraktar, 2023 yılında yapısal sorunların devam ettiğini belirtti, "Çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimini sürdürdü. Başta girdilerin... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 yılı beklentilerini içeren raporu görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi. Bayraktar, 2023 yılında devam eden yapısal sorunlar, yüksek maliyetle yapılan üretim, devlet destekli kredi kullanamayan çiftçilerin yüksek faiz oranları ile kullandığı krediler, ihracat kısıtlamaları, fiyat ve pazarlamada yaşanan sorunların üreticileri zorladığını belirtti.Tarım Kanununda yapılan değişiklikle üretim planlanmasının yasal altyapısının oluşturulduğunu belirten Bayraktar, “Yıllardır beklenen üretim planlamasının uygulanabilir olması için bu sistemin ceza değil, teşvik üzerine kurulması gerekiyor.” dedi.'Destek bütçesi yetersiz kaldı'Bayraktar, 2023 yılında yaşananları şöyle özetledi:'Kayıtlı çiftçi sayısı azaldı'Bayraktar, kayıtlı çiftçi sayısının da azaldığını belirterek: 'Hayvan sayısı azalıyor'Son olarak Bayraktar, geçtiğimiz yılda hayvan sayısının da azaldığını belirtti:
https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html
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çiftçi, kriz, 2023, hayvan, destek, bütçe, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
çiftçi, kriz, 2023, hayvan, destek, bütçe, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

2023 yılında çiftçinin bankalara olan kredi borcu yüzde 88 arttı

15:03 13.01.2024
© Sputnik / Sertaç KayarTürkiye - tarım - çiftçi
Türkiye - tarım - çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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TZOB Başkanı Bayraktar, 2023 yılında yapısal sorunların devam ettiğini belirtti, "Çiftçilerimiz zor şartlara rağmen üretimini sürdürdü. Başta girdilerin pahalılığı ve pazarlama sorunları olmak üzere çözülmesi gereken çok sayıda sorunumuz bulunuyor" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 2023 yılı değerlendirmesini ve 2024 yılı beklentilerini içeren raporu görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.
Bayraktar, 2023 yılında devam eden yapısal sorunlar, yüksek maliyetle yapılan üretim, devlet destekli kredi kullanamayan çiftçilerin yüksek faiz oranları ile kullandığı krediler, ihracat kısıtlamaları, fiyat ve pazarlamada yaşanan sorunların üreticileri zorladığını belirtti.
Tarım Kanununda yapılan değişiklikle üretim planlanmasının yasal altyapısının oluşturulduğunu belirten Bayraktar, “Yıllardır beklenen üretim planlamasının uygulanabilir olması için bu sistemin ceza değil, teşvik üzerine kurulması gerekiyor.” dedi.

'Destek bütçesi yetersiz kaldı'

Bayraktar, 2023 yılında yaşananları şöyle özetledi:

“2024 yılı bütçesinde tarımsal desteklere yüzde 44,4 artış yapılmış olsa da yaşanan ekonomik gelişmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon dikkate alındığında belirlenen rakam yeterli olmadı. Diğer yandan, destek bütçesinin Tarım Kanunu’nda belirtildiği gibi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın en az yüzde 1 oranında olması gerekirken, bu rakam Orta Vadeli Planda açıklanan GSYH tahminine göre, yüzde 0,25 düzeyinde kaldı.

Mazot fiyatı son bir yıla göre yüzde 69,6 oranında artış gösterdi. Besi yemi fiyatı yüzde 39,8 ve süt yemi fiyatı yüzde 41,1 oranında arttı.“

'Kayıtlı çiftçi sayısı azaldı'

Bayraktar, kayıtlı çiftçi sayısının da azaldığını belirterek:

“Son bir yıllık süreçte çiftçilerin bankalara olan toplam kredi borcu yüzde 88,5 arttı. 2022 yılı Aralık ayında Ziraat Bankası 1 yıllık işletme kredilerinde kullandığı cari faiz oranı yüzde 9,5 iken peş peşe artan oranlarla 2023 yılı Aralık ayında yüzde 42 seviyesine yükseldi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, düşük faizli kredi kullanımında Ziraat Bankası cari faiz oranı üzerine Kredi Kullandırma Komisyon ve fon payı ekleyerek uyguladığı faiz oranını artırdı ve yıllık faiz oranı yüzde 58’lere kadar yükseldi. Diğer bankalarda 2022 yılı Aralık ayında yüzde 17 olan bir yıllık işletme kredisi faiz oranı, yüzde 62’ye ulaştı.

Çiftçilerimizin asgari ücrete endeksli olan tarım BAĞ-KUR primleri 4 bin 628 liradan yüzde 49,11 oranında artışla 6 bin 900 lira 86 kuruşa yükseldi. 2021 yılında 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken, bu yıl bu sayı 500 binin altına geriledi.

'Hayvan sayısı azalıyor'

Son olarak Bayraktar, geçtiğimiz yılda hayvan sayısının da azaldığını belirtti:

“6 aylık dönemde büyükbaş hayvan sayımız 502 bin, küçükbaş hayvan sayımız ise 3 milyon azaldı. Geçmiş dönemde damızlık hayvanların kesime gitmesi arzda daralmaya neden oldu, bu durum karkas et fiyatlarını 2023 yılında yükseltti.

2023 yılında besilik hayvan başta olmak üzere canlı hayvan ve et ithalatı yoğun şekilde yapıldı. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 23,2 milyon ton olan toplam süt üretimimiz, 2022 yılı itibariyle 21,6 milyon tona geriledi.

Ulusal Süt Konseyi süt fiyatı güncellemelerinde geç kalıyor ve serbest piyasada oluşan çiğ süt fiyatının altında tavsiye satış fiyatı belirliyor. Aralık ayı itibarıyla ortalama çiğ süt fiyatı 12 lira 67 kuruş oldu. Yem fiyatları ise Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 10’un üstünde artış gösterdi. Çiğ süt/yem paritesi olması gereken 1,5 seviyesinden uzaklaşarak 1,38’den 1,27 seviyesine kadar geriledi.”

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