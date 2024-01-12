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Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
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Eskişehir’den yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen: 'Üzülmedim ama kırıldım'
Eskişehir’den yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen: 'Üzülmedim ama kırıldım'
CHP’nin Eskişehir’de yeniden aday göstermediği Yılmaz Büyükerşen, genel merkezin yaptırdığı anketler için “25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T13:47+0300
2024-01-12T13:47+0300
politika
yılmaz büyükerşen
eskişehir
ayşe ünlüce
aday
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
belediye
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CHP’nin 11 Ocak’ta açıkladığı yerel seçim adayları listesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Böylece 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erecek. Konuya ilişkin Sözcü TV‘nin sorularını yanıtlayan Büyükerşen anket sonuçlarında kendisinden memnuniyetin 100 üzerinden 80 çıktığını söyledi ve “Demişler ki ‘Bu tamam da bir de Eskişehir’de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?’ Onun için de anket yapıldı. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık” diye konuştu.Bu dönem adaylık koymayı düşünmediğini anlatan Büyükerşen, neden adaylık başvurusu yaptığını, ”Yeni Genel Başkanı’mıza telefon ediyor. Diyor ki ‘Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı’. Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki ‘Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17.00’yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin’. Biz de talimat kabul ettik yeni Genel Başkan’ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım” diye anlattı.2Beni istemeyenlerden biri talebemdi'Genel Başkan Özgür Özel’e “Bizi istemeyenler kimdir?” diye sorduğunu anlatan Büyükerşen, “Çok kalabalık değiliz, 15 kişiyiz” yanıtını aldığını ifade etti. Büyükerşen, “Kimlerdir onlar, bilmiyorum. Yalnız içlerinden bir tanesini bilirim. Talebemdir, mezunumdur. Çok yaramaz, haylaz bir öğrencimdi. İsmini vermeyeceğim. Parti Meclisi’nde değil şimdi. Bunlardan bahsetmeye gerek yok” diye devam etti.Yılmaz Büyükerşen kimdir?1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurduRadyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yaptı1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem Başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.1999'da DSP'den seçildi18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların yüzde 44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, 2011 yılında CHP'ye katıldı.Büyükerşen aynı zamanda Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların yüzde 45’ini alarak ikinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.Eskişehir'deki çalışmaları neler?Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması, Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın hizmete açılması, aralarında Türkiye’de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de yer aldığı yeni müzelerin kurulması gibi projeler yer almaktadır.Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.
https://sputniknews.com.tr/20240111/chp-eskisehir-adayini-acikladi-ayse-unluce-kimdir-1079529138.html
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yılmaz büyükerşen, eskişehir, ayşe ünlüce, aday, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye
yılmaz büyükerşen, eskişehir, ayşe ünlüce, aday, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye

Eskişehir’den yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen: 'Üzülmedim ama kırıldım'

13:47 12.01.2024
© AA / Ali BalıkçıCHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açıklamalarda bulundu.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü öncesinde parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA / Ali Balıkçı
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CHP’nin Eskişehir’de yeniden aday göstermediği Yılmaz Büyükerşen, genel merkezin yaptırdığı anketler için “25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu” dedi.
CHP’nin 11 Ocak’ta açıkladığı yerel seçim adayları listesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Böylece 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erecek. Konuya ilişkin Sözcü TV‘nin sorularını yanıtlayan Büyükerşen anket sonuçlarında kendisinden memnuniyetin 100 üzerinden 80 çıktığını söyledi ve “Demişler ki ‘Bu tamam da bir de Eskişehir’de acaba değişim isteniyor mu, istenmiyor mu?’ Onun için de anket yapıldı. Anket olunca zaten kırıldık. Üç belediye başkanı, üçümüz de kırıldık” diye konuştu.
Bu dönem adaylık koymayı düşünmediğini anlatan Büyükerşen, neden adaylık başvurusu yaptığını, ”Yeni Genel Başkanı’mıza telefon ediyor. Diyor ki ‘Bizde büyükşehir belediye başkan adayı çıkmadı. Ne yapacağız? Bu saate kadar hiçbir müracaat olmadı’. Onun üzerine kendisi talimat vermiş, demiş ki ‘Acele kendilerini görün, dilekçelerini alın saat 17.00’yi geçirmeden bana internetle geçin ve bilgisayardan girsin’. Biz de talimat kabul ettik yeni Genel Başkan’ın sözlerini. Hemen ben de bu niyette olmadığım halde bir problem çıkarmış olmamak için dilekçemi de yazdım” diye anlattı.

2Beni istemeyenlerden biri talebemdi'

Genel Başkan Özgür Özel’e “Bizi istemeyenler kimdir?” diye sorduğunu anlatan Büyükerşen, “Çok kalabalık değiliz, 15 kişiyiz” yanıtını aldığını ifade etti. Büyükerşen, “Kimlerdir onlar, bilmiyorum. Yalnız içlerinden bir tanesini bilirim. Talebemdir, mezunumdur. Çok yaramaz, haylaz bir öğrencimdi. İsmini vermeyeceğim. Parti Meclisi’nde değil şimdi. Bunlardan bahsetmeye gerek yok” diye devam etti.

Yılmaz Büyükerşen kimdir?

1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda Tiyatrosunun ve onu takiben Belediye Tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl Akademinin Maliye Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında Doktor, 1968 yılında Doçent oldu. Aynı yıl akademi Başkan Yardımcılığına getirilen BÜYÜKERŞEN, 1973 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden Akademi Başkanlığına getirildi.
Ayşe Ünlüce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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Dün, 10:26

Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu

Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla Ankara'daki TRT yayınlarının İstanbul'dan sonra ikinci il olarak Eskişehir'den izlenmesi için önce Akademi'de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye'de ilk renkli TV sistemini Eskişehir'de kurdu.

1971'de İletişim Teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin Açıköğretim Modeli şeklinde, Türk Eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında Eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı "Türkiye için Açıköğretim Modeli" projesi YÖK Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa'nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs'taki Türkler için uygulamaya konuldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü yaptı

1982 yılında Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben, Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, döneminin bitiminde 1987 yılında Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez rektörlüğe atandı. Bu görevinin yanı sıra, "Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu" üyeliği ve kurulun 2 dönem Başkanlığını yaptı, 1993 yılında Yüksek Kurul yerine RTÜK Kanununun çıkarılması ile görevinden ayrıldı.

1999'da DSP'den seçildi

18 Nisan 1999 seçimlerinde, oyların yüzde 44’ünü alarak, DSP listesinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Büyükerşen, 2011 yılında CHP'ye katıldı.
Büyükerşen aynı zamanda Avrupa Komisyonu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Başkanlığına getirildi ve 2004 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 29 Mart 2004 seçimlerinde oyların yüzde 45’ini alarak ikinci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.

24 Mart 2009 yerel seçimlerinde üçüncü kez 30 Mart 2014 seçimlerinde ise dördüncü defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

Eskişehir'deki çalışmaları neler?

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi, üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev bölge parklarının yapılması, Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın hizmete açılması, aralarında Türkiye’de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de yer aldığı yeni müzelerin kurulması gibi projeler yer almaktadır.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.
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