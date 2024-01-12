https://sputniknews.com.tr/20240112/yerlikaya-duyurdu-45-ilde-duzenlenen-1-ton-661-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1079564108.html

Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 Operasyonu'nda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T08:19+0300

2024-01-12T08:19+0300

2024-01-12T08:29+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

uyuşturucu

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Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-43' Operasyonları'nda; 1 Ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 305 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucuyla mücadele, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi