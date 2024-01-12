https://sputniknews.com.tr/20240112/yerlikaya-duyurdu-45-ilde-duzenlenen-1-ton-661-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1079564108.html
Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 Operasyonu'nda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T08:19+0300
2024-01-12T08:19+0300
2024-01-12T08:29+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
uyuşturucuyla mücadele
sentetik uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
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Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-43' Operasyonları'nda; 1 Ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 305 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240112/merkez-bankasi-baskani-hafize-gaye-erkandan-dikkat-ceken-dezenflasyon-aciklamasi-1079563906.html
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucuyla mücadele, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucuyla mücadele, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi
Yerlikaya duyurdu: 45 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:19 12.01.2024 (güncellendi: 08:29 12.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 Operasyonu'nda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 305 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-43' Operasyonları'nda; 1 Ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi 305 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle: