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Yemenli general al-Cafri: Husiler saldırılara hazırdı, ABD hayalet hedefleri bombaladı
Yemenli general al-Cafri: Husiler saldırılara hazırdı, ABD hayalet hedefleri bombaladı
Husiler olarak bilinen Yemenli Ensarullah harekatının askeri yetkilisi Tümgeneral Abdullah el-Cafri, Yemen güçlerinin ABD ve İngiltere’nin saldırılarına karşı... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Abdullah el-Cafri, Sputnik’e açıklamasında, “Biz bu saldırılara karşı tamamen hazırlıklıydık. ABD ve ajanlarının saldıracağını biliyorduk. Washington, bu kadar saldırgan davranarak Pandora’nın hiçbir zaman kapatamayacağı kutusunu açmış oldu. Bu saldırıya kararlı şekilde yanıt vereceğiz. Çeşitli senaryolar değerlendiriliyor. ABD ve İngiltere, eylemlerinin son derece acı verici sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar” yorumunda bulundu.Saldırının Husileri sarsmadığını kaydeden el-Cafri, “Zaten 2015’ten başlayarak 9 yıldır ABD’nin saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Amerikalılar, bize karşı, uluslararası alanda yasaklanmış olanlar dahil her türlü silah kullandı. Bugüne kadar, vekalet savaşı olmasına rağmen hedeflerine ulaşamadılar” ifadesini kullandı.Washington’un bu saldırıyla prestijini yeniden sağlamaya ve Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini korumaya çalıştığını dile getiren Yemenli general, Beyaz Saray’ın, Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki saldırıların yol açtığı ekonomik krizin İsrail’i tamamen çöküş aşamasına getirdiğinin farkında olduğunu belirterek, “İsrail gemilerine saldırmak bizim bilinçli olarak aldığımız ve değişmez kararımız. Amacımız, Her gün soykırıma uğrayan mazlum Filistin halkı için adaleti sağlamak” dedi.Yemen ordusunun tüm var gücüyle ABD ve müttefiklerine karşı koymaya devam ettiğini belirten el-Cafri, ABD ile savaşın hibrit değil doğrudan olmasını umduklarını kaydederek şunu dedi:
https://sputniknews.com.tr/20240112/husiler-biden-ve-sunak-israile-karsi-yuruttugumuz-savasin-ozunu-anlamadilar-1079583470.html
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Yemenli general al-Cafri: Husiler saldırılara hazırdı, ABD hayalet hedefleri bombaladı

19:20 12.01.2024
© AA VideoHusiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA Video
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Husiler olarak bilinen Yemenli Ensarullah harekatının askeri yetkilisi Tümgeneral Abdullah el-Cafri, Yemen güçlerinin ABD ve İngiltere’nin saldırılarına karşı tamamen hazırlıklı olduğunu belirtti.
Abdullah el-Cafri, Sputnik’e açıklamasında, “Biz bu saldırılara karşı tamamen hazırlıklıydık. ABD ve ajanlarının saldıracağını biliyorduk. Washington, bu kadar saldırgan davranarak Pandora’nın hiçbir zaman kapatamayacağı kutusunu açmış oldu. Bu saldırıya kararlı şekilde yanıt vereceğiz. Çeşitli senaryolar değerlendiriliyor. ABD ve İngiltere, eylemlerinin son derece acı verici sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar” yorumunda bulundu.
Saldırının Husileri sarsmadığını kaydeden el-Cafri, “Zaten 2015’ten başlayarak 9 yıldır ABD’nin saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Amerikalılar, bize karşı, uluslararası alanda yasaklanmış olanlar dahil her türlü silah kullandı. Bugüne kadar, vekalet savaşı olmasına rağmen hedeflerine ulaşamadılar” ifadesini kullandı.
Washington’un bu saldırıyla prestijini yeniden sağlamaya ve Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini korumaya çalıştığını dile getiren Yemenli general, Beyaz Saray’ın, Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki saldırıların yol açtığı ekonomik krizin İsrail’i tamamen çöküş aşamasına getirdiğinin farkında olduğunu belirterek, “İsrail gemilerine saldırmak bizim bilinçli olarak aldığımız ve değişmez kararımız. Amacımız, Her gün soykırıma uğrayan mazlum Filistin halkı için adaleti sağlamak” dedi.
Yemen ordusunun tüm var gücüyle ABD ve müttefiklerine karşı koymaya devam ettiğini belirten el-Cafri, ABD ile savaşın hibrit değil doğrudan olmasını umduklarını kaydederek şunu dedi:
“Husi lideri Abdülmelik el-Husi, Yemen’e karşı askeri kampanyalara katılmaması konusunda ABD’yi defalarca uyardı. Bu saldırganlığa doğal karşılık en kısa zamanda verilecek. Hava saldırılarının askeri yeteneğimiz üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Üstelik vurulan hedefler gerçek değildi zaten.”
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