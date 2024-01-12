https://sputniknews.com.tr/20240112/uzmanindan-4-yontem-beyaz-saclari-dogal-yoldan-yavaslatmanincozumune-1079569868.html

İbn-i Sina'nın tarifi: Uzmanlar anlattı, saçların beyazlamasını yavaşlatmanın çözümü ne?

İbn-i Sina'nın tarifi: Uzmanlar anlattı, saçların beyazlamasını yavaşlatmanın çözümü ne?

Saçların erken beyazlaması birçok kişi için endişe kaynağı olabilir. Zamanı geri döndüremese de, bazı faktörler gri saçın önlenmesinde rol oynayabilir, ancak... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T11:47+0300

2024-01-12T11:47+0300

2024-01-12T12:35+0300

yaşam

gıda

b12 vitamini

saç

beyaz

melanin

beyaz saç

katalaz

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uzman yorumu

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Bilim insanlarına göre, B12 vitamini genel sağlığın korunmasında önemli rol oynayan hayati bir besin. Saç folikülleri de dahil olmak üzere vücuttaki tüm hücreler için çok önemli olan DNA üretiminden sorumlu olduğu biliniyor.Saç folikülleri, saç tellerinin tabanında yer alan ve saç derisine tutunmalarına yardımcı olan küçük yapılardır. Bu foliküller saça doğal rengini veren melanin adı verilen bir pigment üretir. Saç köklerinin gelişmesi, kan hücrelerinin taşıdığı sürekli oksijen ve besin kaynağına bağlıdır.B12 eksikliği: Hangi besinlerde var?B12 vitamini eksikliği sağlıklı kan hücrelerinin üretimini etkileyerek saç köklerine yetersiz besin sağlanmasına yol açabilir. Bu eksiklik saç dökülmesine ve erken beyazlamaya neden olabilir. Bu nedenle, eğer erken beyazlama yaşıyorsanız, B12 vitamini eksikliğinin katkıda bulunan bir faktör olup olmadığını düşünmeniz önemlidir. B12 vitamini doğal olarak et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal bazlı gıdalarda bulunur.Uzmanlara göre, B12 vitamini eksikliği erken beyazlamada kesinlikle bir faktör olsa da tek sebep bu değildir. Genetik, saçınızın doğal olarak ne zaman griye dönmeye başlayacağını belirlemede önemli bir rol oynar ve genellikle ailenizinkine benzer bir model izler. Stres, sigara ve bazı ilaçlar gibi diğer faktörler de saçlarınızın beyazlamasını etkileyebilir. Bununla birlikte saçlarınızın beyazlamasını geciktirecek farklı yöntemler de vardır.Katalaz içeren besinlerTatlı patates, havuç, lahana, kırmızı biber ve mantar gibi yiyecekleri diyetinize eklemenin önemine dikkat çeken uzmanlar, bu gıdaların saç pigmentinizi korumaya yardımcı olan bir enzim olan katalaz bakımından zenginliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Düzenli tüketim, erken beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.Yeşil çay faydalarıSaçınızı güneş ışığı ve kirlilikten kaynaklanan serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyan antioksidanlardan yararlanmak için yeşil çay için. Yeşil çay besin maddeleri, antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengindir. Ayrıca saçınızı güçlendirmek ve beyazlamanın başlamasını geciktirmek için şampuan veya saç yağı gibi yeşil çay özlerini de kullanabilirsiniz.Bitter çikolataSaç pigmentasyonu için çok önemli olan bakır içerdiğinden bitter çikolatanın tadını çıkarın. Bakır, cildimizin, gözlerimizin ve saçımızın renginden sorumlu pigment olan melaninin önemli bir bileşenidir. Yeterli bakır alımı erken beyazlamayı önlemeye yardımcı olabilir.İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı reçeteİbn-i Sina'nın sağlıkla ilgili önerileri hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. Ünlü hekimin bin yıl önce verdiği tavsiyeler, günümüzde hala pek çokları için önemli bir rehber. İbn-i Sina, saç beyazlamasını engellemeye yönelik önerilerde de bulunmuş. Bu problemin üç farklı yağ kullanılarak önlenebileceğini söylüyor.Ban otu yağıBu özel yağ, saç beyazlamasını önleme konusunda etkili bir yardımcı olabilir. Ayrıca, saç çıkarma özelliklerine de sahiptir. Özellikle saç uzatma özellikleriyle bilinen ban otu yağı, yıllar önce İbn-i Sina’nın önerdiği bir doğal yağdır.Keçiboynuzu yağıGenellikle Akdeniz ikliminde görülen keçiboynuzu, besleyici özellikleriyle dikkat çeker. İçeriğindeki bileşenler ve vitaminler sayesinde güçlü bir besin kaynağı olarak tanımlanır. Keçiboynuzunun içerdiği antioksidan maddeler, parlak ve sağlıklı saçların elde edilmesine katkıda bulunabilir.Çörek otuSaç kırılmasını engeller ve saçlara etkili bir nemlendirme sağlar. Saç derisindeki kaşıntı problemlere karşı çözüm sunar. Köpeklenmeyi önler ve saç beyazlamasını azaltır. Aynı zamanda saçlara doğal bir parlaklık kazandırır. Saçlarınız beyazlamaya başladıysa ve bundan kurtulmak istiyorsanız bu doğal yağı saçlarınızda kullanabilirsiniz.Önerilen bu yağların her birini saçlarınızda yeterli düzeyde kullanmalı, aşırı kullanımının olumsuz etkilere yol açabileceğinizi unutmamalısınız. İstenmeyen bir etkiyle karşılaşmamak için doktorunuza danışmanız da önemlidir.

https://sputniknews.com.tr/20240111/uzmanlardan-grip-uyarisi-bilincsiz-kullanim-daha-cok-hasta-ediyor-1079522620.html

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