https://sputniknews.com.tr/20240112/dunyaca-unlu-doktor-mehmet-ozden-uyari-yuzunuzde-bir-olum-ucgeni-var-asla-mudahale-etmeyin-1079570940.html

Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'den uyarı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var, asla müdahale etmeyin

Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'den uyarı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var, asla müdahale etmeyin

Dr. Mehmet Cengiz Öz, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivilceleri patlatmak pek çok kişi için oldukça tatmin edici olsa da bunun... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T12:13+0300

2024-01-12T12:13+0300

2024-01-12T12:13+0300

yaşam

mehmet öz

sivilce

ölüm

sağlık

akne

cilt

cilt kanseri

cilt bakımı

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Dünyaca ünlü doktor ve televizyon programcısı Dr. Mehmet Öz'e göre, yüzün bir bölgesi, müdahale edildiğinde 'oldukça ciddi hasarlara' neden olabilir.Amerikalı şov programcısı Oprah Winfrey'in programında verdiği tıbbi tavsiyelerle tanınan ünlü doktor, yüzünüzün ortasında yer alan ve 'ölüm üçgeni' olarak bilinen üçgen şeklindeki alanda, 'ciltle oynamamanız' konusunda uyardı.Dr. Öz, bu alanın burnunuzla başladığını ve dudaklarınızın iki yanından aşağı doğru indiğini belirtti. CNBC'nin Squawk Box programına konuşan Dr. Öz şunları söyledi:'Burnunuzdan kıl aldırmayın'Ancak Dr. Öz'e göre, tehlikeli olan sadece 'ölüm üçgeninin' yüzeyi değil. Ünlü doktor sözlerine şöyle devam etti:Dr. Öz'e göre, bu durum meydana gelirse, genellikle 'sinüste bir kan pıhtısı ile başlar ve bu da kavernöz sinüsün etrafında bulunan sinirlerinizi etkileyerek bir kasın veya bezin işlevini kaybetmesine' neden olabilir. Nadiren görülse de, fark edilmediği takdirde kişiyi ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilir.Dr. Sandra Lee olarak da bilinen Dr. Pimple Popper, üçgen bölgede bir sivilce ya da leke patlatmanın hiç de komik bir şey olmadığını söyleyerek Dr. Öz'e destek verdi. Lee, Allure'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Sivilce sıkmanın zararlarıYüzdeki sivilceleri patlatmak, çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Sivilceler iltihaplı dokulardır ve patlatılmaları durumunda 'iltihabın deri altında yağ bezelerine ve kana karışma riski' vardır. Bu durum enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.Ayrıca, iltihaplı sivilceler zirve noktasına ulaşmadan patlatıldığında, 'iltihabın deri altında yayılması ve vücutta geniş bir alana yayılması' da mümkündür.Deri altı sivilceleri patlatmak, ağrı ve acıyı artırabilir ve bu bölgedeki sinirler zarar görebilir. Zarar gören sinirlerin iyileşme süreci uzun olabilir.Sivilceleri uygun olmayan bir zamanda ve bilinçsizce patlatmak, bölgede 'kalıcı iz bırakabilir' ve bu izler estetik cerrahi müdahaleler dışında kalıcı olabilir.Patlatılan sivilceler, aynı bölgede 'kronik olarak tekrarlayabilir' ve bu durumun tedavisi oldukça zor olabilir.Sivilce nasıl sıkılır?Uzmanlara göre, eğer sivilce patlatmak gerekiyorsa, sivilcenin tamamen baş verdiğinden ve patlamaya hazır olduğundan emin olmak önemlidir. Patlatma işlemi öncesi bölgeyi buhar yardımıyla yumuşatmak ve ardından nazikçe sıkmak, riskleri azaltabilir.Ancak unutulmamalıdır ki, sivilce patlamıyorsa, ısrarcı olmamak önemli. Her durumda, sivilce tedavisinde uzman bir dermatoloğun tavsiyelerine ve tedavi yöntemlerine başvurmak en doğru yaklaşım olarak görülüyor.Akne ve sivilce arasındaki fark nedir?Medikal anlamda akne olarak adlandırılan bu cilt rahatsızlığı, ciltte sivilcelerin yanı sıra kızarıklık, yağlanma ve enflamasyon belirtileriyle kendini gösterebilir. Nedenleri genellikle ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla başlar ve bakteri üremesiyle devam eder. Genellikle ergenlik döneminde başlayan ve hormonal değişikliklerle ilişkili olan kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Akne, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması ve iltihaplanması sonucu oluşan siyah noktalar, beyaz noktalar, sivilceler, nodüller veya kistler şeklinde görülebilir.Sivilcenin nedenleriSivilcenin oluşumuna katkıda bulunan birkaç faktör vardır. Cilt yağının artması, tıkanmış gözenekler, bakterilerin çoğalması ve iltihaplanma sivilcelere yol açabilen ana etmenlerdir.Sivilce kremi türleriSivilce tedavisi için piyasada farklı seçenekler bulunmaktadır. Bazıları sivilceyi kurutmaya odaklanırken, diğerleri cildi yatıştırarak iltihaplanmayı azaltmaya çalışır. Bu farklı kremler, cilt tiplerine ve sivilce şiddetine göre değişiklik gösterir. Sivilce-Prone ciltler için doğal içeriklerKimyasal içerikli ürünler yerine, doğal içeriklerle formüle edilen sivilce kremleri cildinizi tahriş etmeden tedavi edebilir. Aloe vera, çay ağacı yağı, bal ve papatya gibi doğal bileşenlerin sivilce üzerindeki olumlu etkileri vardır. Özellikle aktarlarda ya da eczanelerden alınabilecek olan çay ağacı yağının su ile seyreltilerek ya da doğrudan sadece sivilcenin üstüne sürülmesi, o bölgedeki iltihabın kolayca geçmesine yardım ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240112/uzmanindan-4-yontem-beyaz-saclari-dogal-yoldan-yavaslatmanincozumune-1079569868.html

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