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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ukraynali-generalden-abdye-kieve-eski-saldiri-ucaklari-saglama-cagrisi-1079589546.html
Ukraynalı generalden ABD'ye Kiev’e eski saldırı uçakları sağlama çağrısı
Ukraynalı generalden ABD'ye Kiev’e eski saldırı uçakları sağlama çağrısı
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Kiev'e eski Amerikan A-10 saldırı uçaklarının tedarik edilmesi çağrısında bulundu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T22:51+0300
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ukrayna krizi
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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aleksandr Sırskiy, Reuters'e demecinde, Kiev’e ABD ordusu tarafından 70'li yıllarda kullanılan A-10 saldırı uçakları tedarik edilmesi çağrısı yaptı.Sırskiy , “Eğer verirlerse, bir seçenek olarak A-10 uçaklarını söyleyebilirim. Bu yeni bir teknoloji değil, ancak birçok çatışmada kendini iyi kanıtlamış güvenilir bir uçak" dedi.Bu tür uçakların karadaki güçlere destek sağlayabileceğini belirten Sırskiy, Amerikan saldırı helikopterleri Apache AH-64 ve AH-1 Super Cobra'nın yanı sıra Black Hawk'un tedarikinin de önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.Geçen yaz Ukraynalı yetkililer, ‘eski’ A-10 saldırı uçaklarına ihtiyaç duymadıklarını ülkenin ‘daha ​​modern’ F-16'lara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu. Beyaz Saray da pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna'ya üçüncü ülkelerden savaş uçakları sevk edileceğini doğrulamıştı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti.Danimarka’da yayınlanan Berlingske gazetesi, Savunma Bakanlığı'na dayandırarak, Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatında 6 aya kadar gecikme olacağını aktarmıştı.Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda’nın F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını ve Ukrayna halkı için daha büyük acılara yol açmasını ‘görmezden geldiğini’ belirtmişti.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html
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ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, abd, abd, kiev, f-16, f-16, hollanda

Ukraynalı generalden ABD'ye Kiev’e eski saldırı uçakları sağlama çağrısı

22:51 12.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Kiev'e eski Amerikan A-10 saldırı uçaklarının tedarik edilmesi çağrısında bulundu.
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aleksandr Sırskiy, Reuters'e demecinde, Kiev’e ABD ordusu tarafından 70'li yıllarda kullanılan A-10 saldırı uçakları tedarik edilmesi çağrısı yaptı.
Sırskiy , “Eğer verirlerse, bir seçenek olarak A-10 uçaklarını söyleyebilirim. Bu yeni bir teknoloji değil, ancak birçok çatışmada kendini iyi kanıtlamış güvenilir bir uçak" dedi.
Bu tür uçakların karadaki güçlere destek sağlayabileceğini belirten Sırskiy, Amerikan saldırı helikopterleri Apache AH-64 ve AH-1 Super Cobra'nın yanı sıra Black Hawk'un tedarikinin de önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.
Geçen yaz Ukraynalı yetkililer, ‘eski’ A-10 saldırı uçaklarına ihtiyaç duymadıklarını ülkenin ‘daha ​​modern’ F-16'lara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu. Beyaz Saray da pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna'ya üçüncü ülkelerden savaş uçakları sevk edileceğini doğrulamıştı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti.
Danimarka’da yayınlanan Berlingske gazetesi, Savunma Bakanlığı'na dayandırarak, Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatında 6 aya kadar gecikme olacağını aktarmıştı.
Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda’nın F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını ve Ukrayna halkı için daha büyük acılara yol açmasını ‘görmezden geldiğini’ belirtmişti.
Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
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