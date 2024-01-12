https://sputniknews.com.tr/20240112/ssb-baskani-gorgun-acikladi-yapay-zeka-entegreli-savas-ucagi-geliyor-kaanin-ilk-ucusu-ne-zaman-1079573998.html
SSB Başkanı Görgün açıkladı, yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor: KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman?
SSB Başkanı Görgün açıkladı, yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor: KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman?
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak."... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T13:37+0300
2024-01-12T13:37+0300
2024-01-12T13:37+0300
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak" dedi. Görgün, insansız hava araçları için geliştirilen kameraların seri üretimleri başlayacağını da açıkladı.Görgün, "2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek." diye konuştu.'2028'de seri üretim başlayacak, 6. nesil yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor'Görgün şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html
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kaan, kaan, uçak, savaş uçağı, yapay zeka, savunma sanayi
kaan, kaan, uçak, savaş uçağı, yapay zeka, savunma sanayi
SSB Başkanı Görgün açıkladı, yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor: KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman?
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak." açıklamasını yaptı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak" dedi. Görgün, insansız hava araçları için geliştirilen kameraların seri üretimleri başlayacağını da açıkladı.
Görgün, "2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek." diye konuştu.
'2028'de seri üretim başlayacak, 6. nesil yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor'
"Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak. İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak. 5’inci nesil savaş uçağımız Kaan’ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık."