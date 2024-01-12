https://sputniknews.com.tr/20240112/ssb-baskani-gorgun-acikladi-yapay-zeka-entegreli-savas-ucagi-geliyor-kaanin-ilk-ucusu-ne-zaman-1079573998.html

SSB Başkanı Görgün açıkladı, yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor: KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman?

SSB Başkanı Görgün açıkladı, yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor: KAAN'ın ilk uçuşu ne zaman?

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak."... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T13:37+0300

2024-01-12T13:37+0300

2024-01-12T13:37+0300

savunma

kaan

kaan

uçak

savaş uçağı

yapay zeka

savunma sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070710367_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_f888fb20d129324ecfa2c9967b80bc5e.jpg

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak" dedi. Görgün, insansız hava araçları için geliştirilen kameraların seri üretimleri başlayacağını da açıkladı.Görgün, "2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek." diye konuştu.'2028'de seri üretim başlayacak, 6. nesil yapay zeka entegreli savaş uçağı geliyor'Görgün şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaan, kaan, uçak, savaş uçağı, yapay zeka, savunma sanayi