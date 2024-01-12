https://sputniknews.com.tr/20240112/sehri-terk-edip-7-bini-askin-fidan-dikti-yillik-kari-3-milyon-lira-1079563547.html

Şehri terk edip 7 bini aşkın fidan dikti: Yıllık karı 3 milyon lira

Şehri terk edip 7 bini aşkın fidan dikti: Yıllık karı 3 milyon lira

Evli ve iki çocuk annesi olan Birsen Yıldız, 25 yıl tekstil sektöründe modelist olarak çalıştıktan sonra kendi işini yapabilmek için dede topraklarına dönmeye... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T07:48+0300

2024-01-12T07:48+0300

2024-01-12T07:48+0300

yaşam

kar

tarım

fidan

samsun

aronya

salep

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Evli ve iki çocuk annesi olan 43 yaşındaki Birsen Yıldız, uzun süre İstanbul'da ihracat yapan tekstil firmalarında modelist olarak çalıştıktan sonra kendi şirketini kurmaya karar verdi. Yaklaşık 25 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Samsun'a yerleşti. Üretimin tekstil ayağında değil de gıda alanında olmayı tercih eden Yıldız ve ailesi radikal bir karar alarak memleketleri olan Samsun'a taşınmaya karar verdi.Samsun’a yerleştiğinde de "Biz şimdi ne üretebiliriz?" diye çok düşündüklerini söyleyen Yıldız, "Uzun araştırmalar sonucunda ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlanan ve Samsun'da çok az üretimi olan Aronya'yı tercih ettik. Bununla birlikte organik çilek yetiştiriciliğine başladık ve oldukça başarılı olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.Devlet bankasından faizsiz kredi teşviği aldıYıldız, aronya ürünü yetiştiriciliği için tarımsal sulama desteği adı altında devlet bankasından faizsiz kredi teşviği aldı. Samsun Büyük Şehir Belediyesi ve Kavak İlçe Tarım tarafından 6 bin adet çilek fidesi ve bin 250 adet Aronya fidanı yani 4 dönüm Aronya fidanı ve 1.5 dönüm çilek fidesi desteği aldı. Bununla beraber ilçe tarım müdürlüğünden sürekli ürün yetiştiricilik desteği almaya devam ediyor.Samsun’un tarım konusunda diğer bölgelere göre oldukça gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyen Birsen Yıldız, şöyle devam etti: Bu ay itibarıyla Kavak İlçe Tarım Müdürlüğü desteğiyle salep yetiştiriciliğine başlayacak olan aile, salep bitkisinin Samsun’da yetiştiriciliği yoğun olan bir bitki olduğunu ve kavak ilçesinde ilk yapanlardan olarak bu bölgede yaygınlaşmasını sağlamayı planladıklarını dile getiriyor. Eğer babadan veya atadan kalma bir yeriniz yok ise tarlanın başlı başına oldukça büyük bir maliyet olduğuna dikkat çeken Birsen Yıldız, “Samsun’da tarım gelişmiş olduğu için toprak çok değerli. Biz yerimizi hemen pandemi sonrasında aldığımız için şimdiki fiyatlara göre değerlendirmek oldukça güç. Tabii arsayı sadece almakla bitmiyor. Etrafını çevirmek gerekiyor. 25 dönüm araziyi örgü telle dahi olsa çevirmek çok ciddi bir maliyet. Tabii en önemlisi de su. Su yoksa ürün de yok demektir" dedi ve ekledi:'Yıllık 3 milyon lira kar'

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kar, tarım, fidan, samsun, aronya, salep