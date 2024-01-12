Şehri terk edip 7 bini aşkın fidan dikti: Yıllık karı 3 milyon lira
© AAHububat- Gıda- Tarım- Bakliyat
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Evli ve iki çocuk annesi olan Birsen Yıldız, 25 yıl tekstil sektöründe modelist olarak çalıştıktan sonra kendi işini yapabilmek için dede topraklarına dönmeye karar verdi. Samsun'da tarımcılıkla ilgilenmeye başlayan Yıldız, dönüm başına 1 ton aronya üretimi yapıp yıllık 3 milyon lira kar elde etmeyi planlıyor.
Evli ve iki çocuk annesi olan 43 yaşındaki Birsen Yıldız, uzun süre İstanbul'da ihracat yapan tekstil firmalarında modelist olarak çalıştıktan sonra kendi şirketini kurmaya karar verdi. Yaklaşık 25 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Samsun'a yerleşti. Üretimin tekstil ayağında değil de gıda alanında olmayı tercih eden Yıldız ve ailesi radikal bir karar alarak memleketleri olan Samsun'a taşınmaya karar verdi.
Samsun’a yerleştiğinde de "Biz şimdi ne üretebiliriz?" diye çok düşündüklerini söyleyen Yıldız, "Uzun araştırmalar sonucunda ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlanan ve Samsun'da çok az üretimi olan Aronya'yı tercih ettik. Bununla birlikte organik çilek yetiştiriciliğine başladık ve oldukça başarılı olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.
Devlet bankasından faizsiz kredi teşviği aldı
Yıldız, aronya ürünü yetiştiriciliği için tarımsal sulama desteği adı altında devlet bankasından faizsiz kredi teşviği aldı. Samsun Büyük Şehir Belediyesi ve Kavak İlçe Tarım tarafından 6 bin adet çilek fidesi ve bin 250 adet Aronya fidanı yani 4 dönüm Aronya fidanı ve 1.5 dönüm çilek fidesi desteği aldı. Bununla beraber ilçe tarım müdürlüğünden sürekli ürün yetiştiricilik desteği almaya devam ediyor.
Samsun’un tarım konusunda diğer bölgelere göre oldukça gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyen Birsen Yıldız, şöyle devam etti:
"Yapılmış olanı değil, yeni ve farklı ürün yetiştirmek istiyordum. Tarıma yabancı biri olarak uzun süre ne yetiştirebilirim düşüncesiyle araştırmalar yaptım. Birçok farklı ürünü araştırdım. Bunları üreten insanlarla konuştum ancak bu ürünlerin Samsun’da çok başarılı olmadığını tespit ettim. Daha sonra internette Aronya bitkisiyle tanıştım. Ülkemizde çok bilinen bir bitki olmadığı ancak yetişme şartlarının bölgemize uygun olduğunu öğrendim. Aronya'nın her şeyden önce beni cezbeden tarafı insan sağlığına oldukça yararlı bir meyve olması. Ürünün çok bilinmemesi tabii ki bir dezavantajdı. Bitkiyi araştırıp yetişme şartlarını öğrendikten sonra en uygun bölgeyi belirleyerek Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Ahurlu Köyü'nden arazimizi satın aldık."
Bu ay itibarıyla Kavak İlçe Tarım Müdürlüğü desteğiyle salep yetiştiriciliğine başlayacak olan aile, salep bitkisinin Samsun’da yetiştiriciliği yoğun olan bir bitki olduğunu ve kavak ilçesinde ilk yapanlardan olarak bu bölgede yaygınlaşmasını sağlamayı planladıklarını dile getiriyor. Eğer babadan veya atadan kalma bir yeriniz yok ise tarlanın başlı başına oldukça büyük bir maliyet olduğuna dikkat çeken Birsen Yıldız, “Samsun’da tarım gelişmiş olduğu için toprak çok değerli. Biz yerimizi hemen pandemi sonrasında aldığımız için şimdiki fiyatlara göre değerlendirmek oldukça güç. Tabii arsayı sadece almakla bitmiyor. Etrafını çevirmek gerekiyor. 25 dönüm araziyi örgü telle dahi olsa çevirmek çok ciddi bir maliyet. Tabii en önemlisi de su. Su yoksa ürün de yok demektir" dedi ve ekledi:
'Yıllık 3 milyon lira kar'
"123 metre sondaj attırdık. 150 tonluk bir sulama havuzu yaptırdık ve buna bağlı olarak 25 dönümün 22 dönümü komple damla sulamayla döşendi. Sulama sistemleri motorlarının çalışması için güneş enerjisi büyük bir maliyet. Bir diğer önemli olan unsur da barınma. Tabii 6 bin adet Aronya fidesi ve bunlara bağlı olarak üretim maliyetleri. Toplamda 2021 yılında yaklaşık 70 bin dolar gibi bir maliyet olmuştu. Ancak bizim araziyi aldığımız dönemler de arsa dönümü 25 ila 30 bin lira arasındaydı. Şu an ise 500 bin lira civarında. Yatırımlarımızın geriye dönüşü 2024 yılının yaz ayında gerçekleşmeye başlayacak. Hedefimiz dönüm başına 1 ton üretim yapmak. Bu da bugünün fiyatlarıyla yaklaşık yıllık 3 milyon lira kar elde etmek anlamına geliyor."