https://sputniknews.com.tr/20240112/rus-uzmanlar-yemene-saldiriyi-degerlendirdi-abd-icin-beklenmedik-sonuclara-yol-acabilir-1079582673.html

Rus uzmanlar Yemen’e saldırıyı değerlendirdi: ABD için beklenmedik sonuçlara yol açabilir

Rus uzmanlar Yemen’e saldırıyı değerlendirdi: ABD için beklenmedik sonuçlara yol açabilir

ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki hedeflere saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Ortadoğu uzmanı Stanislav Tarasov ve siyaset uzmanı Doç. Dmitriy Juravlyov, bu... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T17:39+0300

2024-01-12T17:39+0300

2024-01-12T17:39+0300

israil- filistin çatışması

abd

ingiltere

rus

uzman

husiler

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Ortadoğu uzmanı Stanislav Tarasov, Husilerin deneyimli savaşçılar olduğuna dikkat çekerek, “Onlar, Suudi Arabistan’la savaşta büyük deneyim kazandı. Biraz Hamas'ı andırıyorlar. Amerikalıları kara operasyonu içine çekmeye çalıştıkları yönünde güçlü bir izlenim var. Şimdilik Amerikalılar ve ortakları kendilerini füze ve hava saldırılarıyla sınırlıyorlar. Amerikalılar, Yemen işgalinin söz konusu olmadığına, sadece küresel iletişimi koruma mücadelesi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Lakin Husiler, ABD ve müttefiklerinin savaş gemilerine saldırılar düzenlerse, ki bunun için imkanları var, bu durumda savaşın kapsamı genişleyebilir” yorumunda bulundu.Moskova merkezli Bölgesel Sorunlar Ensitütüs’nün Bilimsel Araştırmalar Direktörü, Rusya Hükümeti Finansal Üniversitesi’nin öğretim görevlisi Doç. Dmitriy Juravlyov, ABD’nin bir kez daha uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240112/hint-askeri-uzman-abd-ortadoguda-cigneyebileceginden-fazlasini-isirmaya-calisiyor-1079580662.html

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