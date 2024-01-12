https://sputniknews.com.tr/20240112/real-madridden-arda-guler-paylasimi-1930larda-yasasa-nasil-gorunurdu-1079580163.html

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: '1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?'

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: '1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?'

Real Madrid, genç futbolcu Arda Güler'in 1930'larda görüntüsünün nasıl olacağına dair bir fotoğraf paylaştı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

real madrid

fotoğrafçılık

futbol

futbolcu

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Real Madrid'in Instagram hesabından esprili bir Arda Güler paylaşımı yapıldı.'1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?' diye sorulan paylaşımda, bir uygulamaya sokulan Arda Güler'in fotoğrafı, yıldız oyuncunun o yıllarda nasıl görüneceğine dair bir resim ortaya çıkardı.Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

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arda güler, real madrid, fotoğrafçılık, futbol, futbolcu