https://sputniknews.com.tr/20240112/real-madridden-arda-guler-paylasimi-1930larda-yasasa-nasil-gorunurdu-1079580163.html
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: '1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?'
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: '1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?'
Real Madrid, genç futbolcu Arda Güler'in 1930'larda görüntüsünün nasıl olacağına dair bir fotoğraf paylaştı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:29+0300
2024-01-12T16:29+0300
2024-01-12T16:30+0300
spor
arda güler
real madrid
fotoğrafçılık
futbol
futbolcu
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Real Madrid'in Instagram hesabından esprili bir Arda Güler paylaşımı yapıldı.'1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?' diye sorulan paylaşımda, bir uygulamaya sokulan Arda Güler'in fotoğrafı, yıldız oyuncunun o yıllarda nasıl görüneceğine dair bir resim ortaya çıkardı.Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
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arda güler, real madrid, fotoğrafçılık, futbol, futbolcu
arda güler, real madrid, fotoğrafçılık, futbol, futbolcu
Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: '1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?'
16:29 12.01.2024 (güncellendi: 16:30 12.01.2024)
Real Madrid, genç futbolcu Arda Güler'in 1930'larda görüntüsünün nasıl olacağına dair bir fotoğraf paylaştı.
Real Madrid'in Instagram hesabından esprili bir Arda Güler paylaşımı yapıldı.
'1930'larda yaşasa nasıl görünürdü?' diye sorulan paylaşımda, bir uygulamaya sokulan Arda Güler'in fotoğrafı, yıldız oyuncunun o yıllarda nasıl görüneceğine dair bir resim ortaya çıkardı.
Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.