Arda Güler İspanya derbisinin kaderini değiştirdi: Ancelotti'den yıldız oyuncunun ailesine teşekkür

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi. Arda Güler'in maçın skoru 3-3'ken girdiği mücadelede 4 dakikada... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid, Suudi Arabistan'da Atletico Madrid ile karşılaştı. Normal süresinin 3-3 bittiği mücadele uzatmalara gitti. Son uzatma devresinin bitimine çok az bir süre kala oyuna giren Arda Güler maçın kaderini değiştirdi.Mücadelenin 112. dakikasında oyuna giren Arda Güler, takımını adeta topladı. Orta sahada oyunun hakimi olmaya başlayan Real Madrid, 4 dakikada 2 gol atarak finale çıkmayı başardı. Mücadelenin son golünü Brahim Diaz adeta orta sahadan yaptığı vuruşla kaydetti. Atletico Madrid kalecisinin gol bulmak için kalesini terk ettiği anlarda bu fırsatı değerlendiren Brahim Diaz, mücadelenin 5-3 bitmesini sağladı.Ailesine teşekkür ettiReal Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda 6 ay sakatlıkla uğraştı şu an çok iyi durumda. Öyle müthiş bir yetenek burada olduğu için çok mutluyuz. Hepimiz Arda için çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak. Yetenek genetik işidir. Arda'nın ailesine müteşekkiriz" dedi.Güler: Milli Takım için oynamayı çok özledimMaçın ardından konuşan Arda Güler, "Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. 5-6 aydır sakattım, sakatlıktan çıktığım gibi Ancelotti beni kadroya aldı ve her zaman bana olan güvenini ifade ediyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı

