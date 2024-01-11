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https://sputniknews.com.tr/20240111/secil-erzan-ile-ilk-yuzlesme-mahkemede-karsi-karsiya-gelecekler-yeni-deliller-ne-1079523006.html
Seçil Erzan ile ilk yüzleşme: Mahkemede karşı karşıya gelecekler, yeni deliller ne?
Seçil Erzan ile ilk yüzleşme: Mahkemede karşı karşıya gelecekler, yeni deliller ne?
Seçil Erzan yarın ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T08:04+0300
2024-01-11T08:04+0300
türkiye
seçil erzan
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
futbol
emre belözoğlu
arda turan
selçuk inan
semih kaya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 12 kez 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin ABD doları ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.İlk duruşmada neler oldu?İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 20 Kasım 2022’de görüldü. Yaklaşık 14 saat süren ilk duruşmada sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Kerem Can, Hüseyin Eligül savunmalarını yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Emre Çolak, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaşan ve Ömer Kahraman ise müşteki olarak dinlendi. İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can’ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.2. duruşma yarınYarın (cuma) görülecek 2’nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da 2’nci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor. Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.Yeni deliller sunulacakHürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmaları da ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, Erzan ile sanıklardan Asiye Öztürk’ün imza örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/secil-erzanin-cantaci-olarak-anilan-ali-yoruk-ile-yeni-mesajlari-ortaya-cikti-1079430317.html
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Seçil Erzan ile ilk yüzleşme: Mahkemede karşı karşıya gelecekler, yeni deliller ne?

08:04 11.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Seçil Erzan yarın ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın da arasında bulunduğu 7 kişi müşteki, 11 kişi ise tanık olarak dinlenecek. Hem Seçil Erzan’a hem de müşteki ve tanıklara kırık telefondan çıkan yazışmalar da sorulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın 18 kişiye yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 12 kez 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplam 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
3’ü tutuklu 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Erzan’ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin ABD doları ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi.

İlk duruşmada neler oldu?

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 20 Kasım 2022’de görüldü. Yaklaşık 14 saat süren ilk duruşmada sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Kerem Can, Hüseyin Eligül savunmalarını yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Emre Çolak, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaşan ve Ömer Kahraman ise müşteki olarak dinlendi. İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can’ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

2. duruşma yarın

Yarın (cuma) görülecek 2’nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada müşteki olarak ifade verip şikâyetlerini anlatacak.
İlk duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen ancak duruşmadan sonra hazırlanan ve dava dosyası ile birleştirilen iddianamede müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı’nın da 2’nci duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor. Yine ilk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa, Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

Yeni deliller sunulacak

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; Seçil Erzan’ın kırık telefonunun incelenmesiyle, yüksek getirili fon vaat ettiği müştekilerle yazışmaları da ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, Erzan ile sanıklardan Asiye Öztürk’ün imza örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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