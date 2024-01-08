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Seçil Erzan'ın ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük ile yeni mesajları ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük ile yeni mesajları ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T16:37+0300
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mesaj
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan ile birlikte davada tutuklu bulunan Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı.'3218 di mi diye teyit et anladın sen'11 Ocak 2023 tarihindeki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:Erzan: Günaydın Ali’cim 1 gibi buralarda olur musun lütfen.Yörük: Günaydın müdürüm.Erzan: Lastik olsun yanında Ali. Sen 12 gibi buralarda olur musun?Yörük: Müdürüm geldim ben.Erzan: Sorun yok değil mi?Yörük: İçeri girdim Asiye 10 dakika bekleteceğim dedi. Para geldi kasada dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.Erzan: Çocukla tanıştın mı? Sen geç Emrah bey diye yanına. Hazineye gidiyorum dersin, 3218 di mi diye teyit et anladın sen.'100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum'3 Mart 2023’deki yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:Yörük: Müdürüm kolay gelsin.Erzan: Selam Ali’cim nasılsın?Yörük: İyiyim müdürüm sen nasılsın?Erzan: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?Yörük: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum.Erzan: Ben orayı kaybedemem, oldurmam gerekiyor Ali her şeyi ama nasıl? Beni yarın götürürsün onlara konuşurum. Beni rahat bırakın işin içinde olayım ki çözeyim derim.Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan ile Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti, daha sonra Erzan’a ulaşamadıHazırlanan iddianamede, Denizbank’ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan’ın, müştekilerden Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan’da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı. Şüpheli Erzan’a ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil Erzan’a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.Kim ne kadar para yatırdı?İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı’nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu’nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan’a teslim ettiği, Fernando Muslera’nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan’ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/ali-yoruk-de-secil-erzan-tarafindan-dolandirildigini-iddia-etti-tanistigimizda-gise-memuruydu-1077895006.html
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seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan mesajları, ali yörük kimdir, çantacı ali yörük
seçil erzan kimdir, seçil erzan nerede, seçil erzan mesajları, ali yörük kimdir, çantacı ali yörük

Seçil Erzan'ın ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük ile yeni mesajları ortaya çıktı

16:37 08.01.2024 (güncellendi: 16:39 08.01.2024)
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© DOĞAN CAN CESUR-
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Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı. Erzan’ın Yörük’e ‘’İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?’’ dediği belirtildi.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.
Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan ile birlikte davada tutuklu bulunan Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı.

'3218 di mi diye teyit et anladın sen'

11 Ocak 2023 tarihindeki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:
Erzan: Günaydın Ali’cim 1 gibi buralarda olur musun lütfen.
Yörük: Günaydın müdürüm.
Erzan: Lastik olsun yanında Ali. Sen 12 gibi buralarda olur musun?
Yörük: Müdürüm geldim ben.
Erzan: Sorun yok değil mi?
Yörük: İçeri girdim Asiye 10 dakika bekleteceğim dedi. Para geldi kasada dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.
Erzan: Çocukla tanıştın mı? Sen geç Emrah bey diye yanına. Hazineye gidiyorum dersin, 3218 di mi diye teyit et anladın sen.

'100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum'

3 Mart 2023’deki yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:
Yörük: Müdürüm kolay gelsin.
Erzan: Selam Ali’cim nasılsın?
Yörük: İyiyim müdürüm sen nasılsın?
Erzan: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?
Yörük: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum.
Erzan: Ben orayı kaybedemem, oldurmam gerekiyor Ali her şeyi ama nasıl? Beni yarın götürürsün onlara konuşurum. Beni rahat bırakın işin içinde olayım ki çözeyim derim.
Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan ile Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etti, daha sonra Erzan’a ulaşamadı

Hazırlanan iddianamede, Denizbank’ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan’ın, müştekilerden Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan’da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı. Şüpheli Erzan’a ulaşamayınca durumun bankaya bildirildiğinin aktarıldığı iddianamede, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Seçil Erzan’a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

Kim ne kadar para yatırdı?

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı’nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu’nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan’a teslim ettiği, Fernando Muslera’nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan’ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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Ali Yörük de Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti: 'Tanıştığımızda gişe memuruydu'
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