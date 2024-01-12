https://sputniknews.com.tr/20240112/polonyada-iktidarin-ilk-isi-eski-icisleri-bakanini-tutuklamak-oldu-halk-sokaga-dokuldu-1079566919.html

Polonya'da iktidarın ilk işi eski içişleri bakanını tutuklamak oldu, halk sokağa döküldü

Polonya'da iktidarın ilk işi eski içişleri bakanını tutuklamak oldu, halk sokağa döküldü

Polonya'da ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) destekçileri, eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'in tutuklanmasını ve... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T09:59+0300

2024-01-12T09:59+0300

2024-01-12T10:00+0300

dünya

polonya

seçim

halk

donald tusk

pis

hukuk ve adalet partisi (pis)

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Polonya'da bir ay önce iktidarın değişmesiyle ana muhalefet partisi konumuna geçen Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) destekçileri, Başkent Varşova'da 'Özgür Polonyalıların Protestosu' adı altında gösteri düzenledi.PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin 'Demokrasi, medya ve ifade özgürlüğünü savunma çağrısı' üzerine ülke çapından PiS yanlıları, otobüslerle Varşova'ya geldi. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Donald Tusk'un başbakanlığında yeni kurulan koalisyon hükümetinin kamu yayın kurumlarında yaptığı değişiklikleri ve eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik'in tutuklanmasını protesto etti.'Tusk Brüksel'e değil, hapse'Ellerinde Polonya bayrağı ve 'Hukuksuzluğun tiranlığı, özgür medya, Kaminski ve Wasik ile dayanışmaktayız" yazılı dövizler taşıyan protestocular, sık sık "Tusk Brüksel'e değil, hapse" sloganları attı. 'Bu hükümeti değiştirmek zorundayız'Kaczynki protesto sırasında yaptığı konuşmada, hükümeti ve Avrupa Birliği'ni (AB) hedef aldı. Hükümetin devletin tüm kurumlarını ele geçirmek istediğini ileri süren Kaczynski, kamu yayın kurumlarında yapılan değişikliklerle özgür medyanın yok edildiğini savundu. AB'nin planlarına göre anavatanları Polonya devletinin tasfiye edileceğini iddia eden Kaczynski, "Bağımsız, egemen Polonya için, Polonya'yı savunmak için bu büyük savaşı kazanmak zorundayız. Kazanacaksak bu hükümeti değiştirmek zorundayız" dedi.Parlamento önünde toplanan protestocular daha sonra Powstancow Meydanı’nda bulunan kamu yayın kurumu Televizyon Haber Ajansı'na yürüdü. Organizatörler protesto gösterisine 300 bin kişinin katıldığını belirtirken, Varşova Belediyesi ise katılımcı sayısını 35 bin olarak açıkladı.Varşova Savcılığı, Kaminski ve Wasik’in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.Kaminski açlık grevine başlamıştıCumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9 Ocak’ta düzenlenen bir törene katılan Kaminski ve Wasik akşama kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkmayınca Varşova polisi yerel saatle 19.00 sularında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenleyerek tutuklamıştı. Cezaevine gönderilen Kaminski, dün siyasi mahkum olarak 'açlık grevine' başladığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240110/polonyada-polisinden-cumhurbaskanligi-sarayina-baskin-eski-bakan-ve-yardimcisi-gozaltinda-1079493986.html

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polonya, seçim, halk, donald tusk, pis, hukuk ve adalet partisi (pis)