https://sputniknews.com.tr/20240110/polonyada-polisinden-cumhurbaskanligi-sarayina-baskin-eski-bakan-ve-yardimcisi-gozaltinda-1079493986.html

Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na baskın: Eski bakan ve yardımcısı gözaltında

Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na baskın: Eski bakan ve yardımcısı gözaltında

Polonya 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla 2’şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Kaminski ile Yardımcısı Wasik’i Cumhurbaşkanlığı... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T10:51+0300

2024-01-10T10:51+0300

2024-01-10T10:53+0300

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hukuk ve adalet partisi (pis)

pis

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maciej wasik

gözaltı

gözaltı kararı

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Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi. Polonya polisi, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'yolsuzluğa azmettirmek' suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek gözaltına aldı.Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, polisin tutuklamak üzere evlerine gittiği eski iktidar partisi üyelerini başkanlık sarayında karşılamıştı. Polonya medyası eski bakan ve yardımcısının sarayda gözaltına alındığını bildirdi.Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis, mahkeme kararı uyarınca ilgili kişiler gözaltına alındı" cümlesi yer aldı.Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaminski ile Yardımcısı Wasik’inin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gözaltına alındığını doğruladı.Kaminski yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir devlet kriziyle karşı karşıyayız. Acımasız bir diktatörlük yaratılıyor" dediPolonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olan Kaminski ve Yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla 'görevi kötüye kullandıkları' ve 'yolsuzluğa azmettirdikleri' suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak hapis cezasına mahkum etmişti.Cumhurbaşkanı Duda, Kaminski ve Wasik'i için af yetkisini kullanmıştıPolonya Yüksek Mahkemesi Duda’nın af kararının geçersiz olduğuna hükmetti Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik’in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti.

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polonya, andrzej duda, hukuk ve adalet partisi (pis), pis, mariusz kaminski, maciej wasik, gözaltı, gözaltı kararı