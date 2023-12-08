https://sputniknews.com.tr/20231208/polonya-disisleri-bakani-abde-merkezilesme-planlarina-karsi-direnc-artiyor-1078231874.html
Polonya Dışişleri Bakanı: AB'de merkezileşme planlarına karşı direnç artıyor
Polonya Dışişleri Bakanı: AB'de merkezileşme planlarına karşı direnç artıyor
Polonya Dışişleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, AB’de merkezileşme planlarına karşı direnen ülke sayısının arttığını belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T18:44+0300
2023-12-08T18:44+0300
2023-12-08T18:44+0300
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Polonya Dışişleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, yaptığı açıklamada son günlerde yardımcılarıyla birlikte AB ülkeleri arasında seyahat ederek meslektaşlarını merkezileşmeye yönelik AB anlaşmalarında yapılacak değişikliklere karşı çıkmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.Szynkowski vel Sek, “Antlaşmalardaki değişikliklerin yol açacağı tehditleri anlayan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bu, AB düzeyinde alınan kararların ertelenmesini mümkün kıldı. Bunlar bir sonraki Avrupa Konseyi'nde kabul edilmeyecek ve bu iyi bir şey. Ancak muhtemelen ilkbaharda yeniden gündeme gelecek. Brüksel'deki bürokratlar bunu zaten söylüyor. Amacımız, tartışmaların AB düzeyindeki kararların sadece yavaşlatılmasına değil, aynı zamanda prosedürün kapatılmasına ve konunun çöpe atılmasına yol açmasını sağlamaktır" dedi.Bugün itibariyle anlaşmalarda değişiklik yapılmasına direnen ondan fazla ülkenin olduğunu belirten Bakan, "Ziyaretlerime ek olarak yardımcılarım da bu yöndeki faaliyetlerini sürdürüyor. Pavel Jablonski şu ana kadar üç başkenti ziyaret etti ve bugün Lefkoşa'da. Arkadiusz Mularczyk büyükelçilerle görüşüyor, bugün Lüksemburg büyükelçisiyle görüştü” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/orban-ab-ukraynayi-yuksek-yolsuzluk-duzeyi-nedeniyle-uyelige-kabul-edemez-1078231210.html
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polonya, ukrayna, ab, avrupa birliği, polonya dışişleri bakanlığı
polonya, ukrayna, ab, avrupa birliği, polonya dışişleri bakanlığı
Polonya Dışişleri Bakanı: AB'de merkezileşme planlarına karşı direnç artıyor
Polonya Dışişleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, AB’de merkezileşme planlarına karşı direnen ülke sayısının arttığını belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, yaptığı açıklamada son günlerde yardımcılarıyla birlikte AB ülkeleri arasında seyahat ederek meslektaşlarını merkezileşmeye yönelik AB anlaşmalarında yapılacak değişikliklere karşı çıkmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Szynkowski vel Sek, “Antlaşmalardaki değişikliklerin yol açacağı tehditleri anlayan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bu, AB düzeyinde alınan kararların ertelenmesini mümkün kıldı. Bunlar bir sonraki Avrupa Konseyi'nde kabul edilmeyecek ve bu iyi bir şey. Ancak muhtemelen ilkbaharda yeniden gündeme gelecek. Brüksel'deki bürokratlar bunu zaten söylüyor. Amacımız, tartışmaların AB düzeyindeki kararların sadece yavaşlatılmasına değil, aynı zamanda prosedürün kapatılmasına ve konunun çöpe atılmasına yol açmasını sağlamaktır" dedi.
Bugün itibariyle anlaşmalarda değişiklik yapılmasına direnen ondan fazla ülkenin olduğunu belirten Bakan, "Ziyaretlerime ek olarak yardımcılarım da bu yöndeki faaliyetlerini sürdürüyor. Pavel Jablonski şu ana kadar üç başkenti ziyaret etti ve bugün Lefkoşa'da. Arkadiusz Mularczyk büyükelçilerle görüşüyor, bugün Lüksemburg büyükelçisiyle görüştü” ifadelerini kullandı.