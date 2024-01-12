https://sputniknews.com.tr/20240112/polis-baskini-sonrasi-acun-ilicalidan-survivorkarari-geri-donuyor-1079569330.html
Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor
Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor
Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme gelmişti. Polis basını olayına çok sinirlenen Acun Ilıcalı'dan... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:26+0300
2024-01-12T11:26+0300
2024-01-12T11:26+0300
yaşam
acun ilıcalı
polis
baskın
polis baskını
dominik cumhuriyeti
ada
survivor
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Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.Adadan ayrılmayacakSurvivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanarak programa tam zamanlı geri döneceğinin sinyallerini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/survivordaki-polis-baskinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-herkesi-ucaktan-indirip-duvara-dizdiler-1079450275.html
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acun ilıcalı, polis, baskın, polis baskını, dominik cumhuriyeti, ada, survivor
acun ilıcalı, polis, baskın, polis baskını, dominik cumhuriyeti, ada, survivor
Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor
Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme gelmişti. Polis basını olayına çok sinirlenen Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi.
Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.
Survivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanarak programa tam zamanlı geri döneceğinin sinyallerini verdi.