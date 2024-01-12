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Hakem Umut Meler sahalara dönüyor: İlk maçının tarihi belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20240112/polis-baskini-sonrasi-acun-ilicalidan-survivorkarari-geri-donuyor-1079569330.html
Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor
Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor
Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme gelmişti. Polis basını olayına çok sinirlenen Acun Ilıcalı'dan... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:26+0300
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yaşam
acun ilıcalı
polis
baskın
polis baskını
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ada
survivor
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Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.Adadan ayrılmayacakSurvivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanarak programa tam zamanlı geri döneceğinin sinyallerini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/survivordaki-polis-baskinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-herkesi-ucaktan-indirip-duvara-dizdiler-1079450275.html
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acun ilıcalı, polis, baskın, polis baskını, dominik cumhuriyeti, ada, survivor
acun ilıcalı, polis, baskın, polis baskını, dominik cumhuriyeti, ada, survivor

Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor

11:26 12.01.2024
© İHAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© İHA
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Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme gelmişti. Polis basını olayına çok sinirlenen Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi.
Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.

Adadan ayrılmayacak

Survivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanarak programa tam zamanlı geri döneceğinin sinyallerini verdi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
YAŞAM
Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı: 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'
9 Ocak, 08:57
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