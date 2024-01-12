https://sputniknews.com.tr/20240112/polis-baskini-sonrasi-acun-ilicalidan-survivorkarari-geri-donuyor-1079569330.html

Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor

Polis baskını sonrası Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Geri dönüyor

Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme gelmişti. Polis basını olayına çok sinirlenen Acun Ilıcalı'dan... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T11:26+0300

2024-01-12T11:26+0300

2024-01-12T11:26+0300

yaşam

acun ilıcalı

polis

baskın

polis baskını

dominik cumhuriyeti

ada

survivor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0b/1058565194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_198a4abf45096054c39865e42a27d753.jpg

Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.Adadan ayrılmayacakSurvivor yarışmacılarında Seda Aktuğlu’nun, Kolombiya Havalimanı’nda yaptığı bir hareket sonucu yaşanan bu olayın ardından Acun Ilıcalı'dan flaş karar geldi. Dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine katılan Acun Ilıcalı Survivor'da yaşananlar hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanarak programa tam zamanlı geri döneceğinin sinyallerini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/survivordaki-polis-baskinin-perde-arkasi-ortaya-cikti-herkesi-ucaktan-indirip-duvara-dizdiler-1079450275.html

dominik cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

acun ilıcalı, polis, baskın, polis baskını, dominik cumhuriyeti, ada, survivor