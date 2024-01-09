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Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı: 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'
Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı: 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'
Tv8'in büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili beklenen o... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T08:57+0300
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yaşam
acun ilıcalı
acun medya
survivor
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Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi damga vurmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını dün akşam canlı yayında açıkladı. Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.'Beni kaçırdılar'Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun gittiği ödülde Kolombiya havalimanında bir kadına gidip, telefonu kullanma çabası içine girdiğini, bunu yaparken 'Beni kaçırdılar' gibi sözcükler ifade ettiği için tam emin olamamakla yarışmacıların olumsuzluk yaşadığını açıkladı.Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.Hakan Hatipoğlu ise, biraz toparlamak için söz istediğini belirterek, notu verdiği kızın annesinin 'Ben açım, ben zorlanıyorum gibi' Seda'nın birileri tarafından kaçırıldığını zannettiğini, uçağa bindiklerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, uçak Dominik'e geldiğinde uçakla bekletildiklerini, sonra bir polisin içeri girip arkaya doğru yürüdüğünü, kendilerinin de paniklediğini, yürüdükten sonra Seda'yı aldığını, kimsenin de müdahale etmesine izin vermediğini, bir yarım saat Seda'nın polise olayı anlattığını, sonra onlardan birisini istediklerini, Seda bir takım olduklarını söyleyince de herkesi uçaktan indirip kenara alıp duvara dizildiklerini ifade etti.Ceza aldıIlıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” ifadelerini kullandı. Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.
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acun ilıcalı, acun medya, survivor, polis, polis baskını, baskın, operasyon
acun ilıcalı, acun medya, survivor, polis, polis baskını, baskın, operasyon

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı: 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

08:57 09.01.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Tv8'in büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili beklenen o açıklamayı yaptı.
Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi damga vurmuştu. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını dün akşam canlı yayında açıkladı. Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.

'Beni kaçırdılar'

Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun gittiği ödülde Kolombiya havalimanında bir kadına gidip, telefonu kullanma çabası içine girdiğini, bunu yaparken 'Beni kaçırdılar' gibi sözcükler ifade ettiği için tam emin olamamakla yarışmacıların olumsuzluk yaşadığını açıkladı.
Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.
Hakan Hatipoğlu ise, biraz toparlamak için söz istediğini belirterek, notu verdiği kızın annesinin 'Ben açım, ben zorlanıyorum gibi' Seda'nın birileri tarafından kaçırıldığını zannettiğini, uçağa bindiklerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, uçak Dominik'e geldiğinde uçakla bekletildiklerini, sonra bir polisin içeri girip arkaya doğru yürüdüğünü, kendilerinin de paniklediğini, yürüdükten sonra Seda'yı aldığını, kimsenin de müdahale etmesine izin vermediğini, bir yarım saat Seda'nın polise olayı anlattığını, sonra onlardan birisini istediklerini, Seda bir takım olduklarını söyleyince de herkesi uçaktan indirip kenara alıp duvara dizildiklerini ifade etti.

Ceza aldı

Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” ifadelerini kullandı. Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
YAŞAM
Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu
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