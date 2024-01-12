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Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Alternatif bulamadık'
Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Alternatif bulamadık'
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi tartışılıyor. Savaş'ın deprem sırasında da... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:02+0300
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politika
erdal beşikçioğlu
özgür özel
lütfü savaş
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CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yarattı.'Kırsal acayip oy alıyor'Genel Başkan Özgür Özel, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:Etimesgut adayı Beşikçioğlu: 'Kriz yok aday belli'Sözcü gazetesine konuşan Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir kriz yaratmadığını da belirtti.CHP lideri, ''Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.” dedi.
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erdal beşikçioğlu, özgür özel, lütfü savaş, hatay, aday

Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Alternatif bulamadık'

12:02 12.01.2024
© İHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi tartışılıyor. Savaş'ın deprem sırasında da belediye başkanlığı görevinde olması nedeniyle eleştiriler var. Özel, ''Depremde nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Alternatif bulamadık, kırsaldan çok oy alıyor." dedi.
CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yarattı.

'Kırsal acayip oy alıyor'

Genel Başkan Özgür Özel, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:
''Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız.' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.''

Etimesgut adayı Beşikçioğlu: 'Kriz yok aday belli'

Sözcü gazetesine konuşan Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir kriz yaratmadığını da belirtti.
CHP lideri, ''Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.” dedi.
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
POLİTİKA
Erdal Beşikçioğlu yerel seçimlerde adaylığını açıkladı
10 Ocak, 17:53
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