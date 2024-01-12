https://sputniknews.com.tr/20240112/ozgur-ozelden-lutfu-savas-aciklamasi-alternatif-bulamadik-1079571161.html

Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Alternatif bulamadık'

Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Alternatif bulamadık'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi tartışılıyor. Savaş'ın deprem sırasında da... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T12:02+0300

2024-01-12T12:02+0300

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politika

erdal beşikçioğlu

özgür özel

lütfü savaş

hatay

aday

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CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yarattı.'Kırsal acayip oy alıyor'Genel Başkan Özgür Özel, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:Etimesgut adayı Beşikçioğlu: 'Kriz yok aday belli'Sözcü gazetesine konuşan Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir kriz yaratmadığını da belirtti.CHP lideri, ''Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/erdal-besikcioglu-yerel-secimlerde-adayligini-acikladi-1079512026.html

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