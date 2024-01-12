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Erdoğan'dan Ankara adayı açıklaması: Tarih verdi
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https://sputniknews.com.tr/20240112/moto-kuryeler-icin-sirketten-rekor-yeni-yil-zammi-calisanlarin-aylik-kazanclari-100-bin-tlyi-asti-1079572872.html
Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı
Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı. Yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklıyor. Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Zamların ardından bazı bölgelerde moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'ye çıktı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan kuryelerin kazancı daha fazla.Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.Cicioğlu, “Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” dedi.
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Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı

12:48 12.01.2024
© AA125'lik motosiklet
125'lik motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA
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Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı. Yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde 100 bin TL'yi aştı.
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklıyor. Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Zamların ardından bazı bölgelerde moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'ye çıktı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan kuryelerin kazancı daha fazla.
Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.
Cicioğlu, “Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” dedi.
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