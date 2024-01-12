https://sputniknews.com.tr/20240112/moto-kuryeler-icin-sirketten-rekor-yeni-yil-zammi-calisanlarin-aylik-kazanclari-100-bin-tlyi-asti-1079572872.html
Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı
Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı. Yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T12:48+0300
2024-01-12T12:48+0300
2024-01-12T12:48+0300
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Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklıyor. Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Zamların ardından bazı bölgelerde moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'ye çıktı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan kuryelerin kazancı daha fazla.Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.Cicioğlu, “Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/sehri-terk-edip-7-bini-askin-fidan-dikti-yillik-kari-3-milyon-lira-1079563547.html
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moto kurye maaşı, moto kurye maaşları 2024, moto kurye iş ilanları, moto kurye çağır, moto kurye iş ilanları, nasıl moto kurye olunur
Moto kuryeler için şirketten rekor yeni yıl zammı: Çalışanların aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklamaya başladı. Yeni yılda moto kuryelerin aylık kazançları bazı bölgelerde 100 bin TL'yi aştı.
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklıyor. Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Zamların ardından bazı bölgelerde moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'ye çıktı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan kuryelerin kazancı daha fazla.
Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.
Cicioğlu, “Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” dedi.