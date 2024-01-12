https://sputniknews.com.tr/20240112/meteoroloji-ve-akomdan-kar-alarmi-istanbul-icin-saat-verildi-1079561556.html

Meteoroloji ve AKOM'dan kar alarmı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji ve AKOM'dan kar alarmı: İstanbul için saat verildi

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Bugün... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T06:48+0300

2024-01-12T06:48+0300

2024-01-12T06:48+0300

yaşam

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

akom

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin doğu kesimlerinin; Batı ve Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz kıyılarının; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ ve YOĞUN YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis ile Muş ve Van'ın güney, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya ile İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.EDİRNE -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri yağmurluKOCAELİ 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTEKİRDAĞ -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (Toroslar) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluISPARTA 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA 0°C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -2°C, 2°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, Cum) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU -4°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) aralıklı kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) aralıklı kar yağışlıSİNOP 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.RİZE 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer kuvvetli yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlıSAMSUN 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluTOKAT 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıTRABZON 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) aralıklı yağmurlu iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari ve Bitlis ile Muş'un ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.AĞRI -2°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 7°CÇok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN 0°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, güney kesimleri yer yer yoğun kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİstanbul'a kar ne zaman yağacak?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu’nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor. Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul’da hafif kar yağışı görülecek” ifadelerini kullandı.AKOM'dan gizli buzlanma uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.Okullarda kar tatiliHakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldüMeteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.Beytüşşebap’ta eğitime kar tatiliİlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Bingöl'ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiBingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle 2 ilkokulunda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları, kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle, Yedisu ilçemizde tedbir amaçlı olarak 12 Ocak 2024’te Kürdan ve Döşengi ilkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/3-ilde-egitime-kar-engeli-1079559573.html

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