https://sputniknews.com.tr/20240112/3-ilde-egitime-kar-engeli-1079559573.html
3 ilde eğitime 'kar' engeli
3 ilde eğitime 'kar' engeli
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime bugün ara verildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T01:14+0300
2024-01-12T01:14+0300
2024-01-12T01:14+0300
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beytüşşebap
bingöl
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Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı. Hakkari Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şırnak Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı. Bingöl Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Kürdan ve Döşengi İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla 12 Ocak Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/egitime-kar-engeli-alarmi-10-ocakta-hangi-illerde-okullar-tatil-1079486017.html
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hakkari, şırnak, beytüşşebap, bingöl, yedisu
hakkari, şırnak, beytüşşebap, bingöl, yedisu
3 ilde eğitime 'kar' engeli
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Kürdan ve Döşengi İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla 12 Ocak Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.