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Eğitime kar engeli alarmı: 10 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil?
Eğitime kar engeli alarmı: 10 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Trakya bölgesinde bazı ilçelerde okullar tatil... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Bugün 30'dan fazla ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan Enez ve İpsala kaymakamlıkları da okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.TekirdağTekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.ÇanakkaleÇanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.
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Eğitime kar engeli alarmı: 10 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil?

07:02 10.01.2024 (güncellendi: 07:04 10.01.2024)
© İHAkar tatili
kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısı sonrası gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Trakya bölgesinde bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Bugün 30'dan fazla ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçe merkez, belde ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim kurumları ve kreşler dahil olmak üzere 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda görev yapan hamile kadınlar ve engelli vatandaşların da 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan Enez ve İpsala kaymakamlıkları da okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 10 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi. Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale

Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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