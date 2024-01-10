https://sputniknews.com.tr/20240110/meteorolojiden-8-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1079487838.html
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı: AKOM İstanbul için tarih verdi
Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı: AKOM İstanbul için tarih verdi
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T08:45+0300
2024-01-10T08:45+0300
2024-01-10T08:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.Uzman isimler yağış için Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu ile İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:İstanbul'a ne zaman kar yağacak?İstanbul'da bu hafta karın çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışının 13 Ocak'ta etkili olabileceğini söylüyor.Prof. Dr. Orhan Şen, konu ile ilgili olarak son açıklamasında ''İstanbul'da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek, sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir. Takip edeceğiz.'' ifadelerini kullandı. İstanbul için AKOM'dan kar uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde 8 -10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek.İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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Meteoroloji'den 8 il için kuvvetli kar uyarısı: AKOM İstanbul için tarih verdi
08:45 10.01.2024 (güncellendi: 08:46 10.01.2024)
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sıcakların 0 derecelere düşeceğini ve hafif kar yağışı beklendiği bildirildi. MGM tarafından bugün için 8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.
Uzman isimler yağış için Ocak ayının ikinci haftasını işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu ile İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:
"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'da bu hafta karın çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışının 13 Ocak'ta etkili olabileceğini söylüyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, konu ile ilgili olarak son açıklamasında ''İstanbul'da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek, sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir. Takip edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
İstanbul için AKOM'dan kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Sıcaklıkların İstanbul genelinde 8 -10 derece düşmesi bekleniyor. Kentte sağanak yağmur geçişleri de görülecek.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.