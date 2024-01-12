https://sputniknews.com.tr/20240112/letonya-ukraynaya-helikopter-top-mermi-ve-fuze-saglayacak-1079559095.html
Letonya Ukrayna'ya helikopter, top, mermi ve füze sağlayacak
Letonya Ukrayna'ya helikopter, top, mermi ve füze sağlayacak
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ukrayna’ya sağlayacakları yeni askeri yardım paketinde helikopter, top, mühimmat ve füzelerin bulunacağını belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T00:29+0300
2024-01-12T00:29+0300
2024-01-12T00:29+0300
ukrayna krizi
letonya
ukrayna
ukrayna krizi
edgars rinkevics
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Letonya lideri Rinkevics dün başkenti Riga’da Ukraynalı mevkidaşını Vladimir Zelenskiy’i kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Rinkevics, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu.Yeni pakette mühimmat, obüsler, 155 milimetre top mermileri, tanksavar silahlar, hava savunma füzeleri, havan topları, arazi araçları, el bombaları, helikopterler, insansız hava araçları, jeneratörler, iletişim araçları, kişisel kış ekipmanı ve füzelerin yer aldığı belirtildi.Ayrıca iki ülke arasında, yardım sürecini kolaylaştıracak hükümetler arası bir anlaşma imzalanacak.Rinkevics, önümüzdeki üç yıl vadeyle Ukrayna’nın yeniden inşası için 15 milyon euro tahsis edeceklerini, bu fonun her şeyden önce Çernigov Bölgesi için harcanacağını dile getirdi.Letonya Savunma Bakanlığı da en kısa zamanda Ukrayna’ya, Letonya yapımı Tarragon hafif uçakların verileceğini açıkladı.Letonya’nın 2022 Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya toplamda 596 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı bildirildi.
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letonya, ukrayna, ukrayna krizi, edgars rinkevics
letonya, ukrayna, ukrayna krizi, edgars rinkevics
Letonya Ukrayna'ya helikopter, top, mermi ve füze sağlayacak
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ukrayna’ya sağlayacakları yeni askeri yardım paketinde helikopter, top, mühimmat ve füzelerin bulunacağını belirtti.
Letonya lideri Rinkevics dün başkenti Riga’da Ukraynalı mevkidaşını Vladimir Zelenskiy’i kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Rinkevics, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu.
Yeni pakette mühimmat, obüsler, 155 milimetre top mermileri, tanksavar silahlar, hava savunma füzeleri, havan topları, arazi araçları, el bombaları, helikopterler, insansız hava araçları, jeneratörler, iletişim araçları, kişisel kış ekipmanı ve füzelerin yer aldığı belirtildi.
Ayrıca iki ülke arasında, yardım sürecini kolaylaştıracak hükümetler arası bir anlaşma imzalanacak.
Rinkevics, önümüzdeki üç yıl vadeyle Ukrayna’nın yeniden inşası için 15 milyon euro tahsis edeceklerini, bu fonun her şeyden önce Çernigov Bölgesi için harcanacağını dile getirdi.
Letonya Savunma Bakanlığı da en kısa zamanda Ukrayna’ya, Letonya yapımı Tarragon hafif uçakların verileceğini açıkladı.
Letonya’nın 2022 Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya toplamda 596 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı bildirildi.