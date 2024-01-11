https://sputniknews.com.tr/20240111/pentagon-ukraynaya-silah-tedariki-gerektigi-sekilde-denetlenmedi-1079556143.html
Pentagon: Ukrayna'ya silah tedariki gerektiği şekilde denetlenmedi
Pentagon: Ukrayna'ya silah tedariki gerektiği şekilde denetlenmedi
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Robert Storch hazırladığı raporda, Pentagon’un Ukrayna’ya tedarik edilen silahları gerektiği şekilde denetlemediğini... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T22:30+0300
2024-01-11T22:30+0300
2024-01-11T22:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
pentagon
silah
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Pentagon’un raporunda, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasının ardından Pentagon’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilen silahların kullanımına ilişkin denetimi iyileştirdiği, ancak izleme programının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmediği belirtildi.Toplam 1 milyar 699 milyon dolarlık silah tedarikinin yaklaşık bir milyar dolarlık kısmının henüz netleştirilmediği ve Pentagon'un silah envanteri tutmamasının, izleme durumunu zorlaştırdığına vurgu yapılan raporda, bunlara ek olarak, müfettişlerin çalışmalarının Ukrayna'daki hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve Amerikan silahlarının geçtiği müttefik ülkeler de dahil olmak üzere sahadaki personel eksikliği nedeniyle zorlaştığı kaydedildi.ABD yardımının üçüncü taraflara satışı veya yönlendirilmesi vakalarının olup olmadığını belirlemenin mümkün olmadığı belirtilen raporda, uygun bir izleme yapılmadığı takdirde, Kiev'e sağlanan silahların ABD'den üçüncü ülkelere yönlendirilmesi veya çalınması riskinin devam edeceğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html
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ukrayna krizi, ukrayna, pentagon, silah
ukrayna krizi, ukrayna, pentagon, silah
Pentagon: Ukrayna'ya silah tedariki gerektiği şekilde denetlenmedi
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Robert Storch hazırladığı raporda, Pentagon’un Ukrayna’ya tedarik edilen silahları gerektiği şekilde denetlemediğini, toplam tedarikin yarısından fazlasının henüz netleştirilmediğini belirtti.
Pentagon’un raporunda, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasının ardından Pentagon’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilen silahların kullanımına ilişkin denetimi iyileştirdiği, ancak izleme programının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmediği belirtildi.
Toplam 1 milyar 699 milyon dolarlık silah tedarikinin yaklaşık bir milyar dolarlık kısmının henüz netleştirilmediği ve Pentagon'un silah envanteri tutmamasının, izleme durumunu zorlaştırdığına vurgu yapılan raporda, bunlara ek olarak, müfettişlerin çalışmalarının Ukrayna'daki hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve Amerikan silahlarının geçtiği müttefik ülkeler de dahil olmak üzere sahadaki personel eksikliği nedeniyle zorlaştığı kaydedildi.
ABD yardımının üçüncü taraflara satışı veya yönlendirilmesi vakalarının olup olmadığını belirlemenin mümkün olmadığı belirtilen raporda, uygun bir izleme yapılmadığı takdirde, Kiev'e sağlanan silahların ABD'den üçüncü ülkelere yönlendirilmesi veya çalınması riskinin devam edeceğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
“Şu anda Ukrayna'da bulunan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği görevlileri ve bakanlık bünyesindeki kriminal soruşturma servisi, ABD'den Ukrayna'ya sağlanan savunma yardımıyla bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin şüpheleri araştırmaya devam ediyor.”