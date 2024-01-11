https://sputniknews.com.tr/20240111/pentagon-ukraynaya-silah-tedariki-gerektigi-sekilde-denetlenmedi-1079556143.html

Pentagon: Ukrayna'ya silah tedariki gerektiği şekilde denetlenmedi

Pentagon: Ukrayna'ya silah tedariki gerektiği şekilde denetlenmedi

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Robert Storch hazırladığı raporda, Pentagon’un Ukrayna’ya tedarik edilen silahları gerektiği şekilde denetlemediğini... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T22:30+0300

2024-01-11T22:30+0300

2024-01-11T22:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

pentagon

silah

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Pentagon’un raporunda, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasının ardından Pentagon’un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilen silahların kullanımına ilişkin denetimi iyileştirdiği, ancak izleme programının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmediği belirtildi.Toplam 1 milyar 699 milyon dolarlık silah tedarikinin yaklaşık bir milyar dolarlık kısmının henüz netleştirilmediği ve Pentagon'un silah envanteri tutmamasının, izleme durumunu zorlaştırdığına vurgu yapılan raporda, bunlara ek olarak, müfettişlerin çalışmalarının Ukrayna'daki hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve Amerikan silahlarının geçtiği müttefik ülkeler de dahil olmak üzere sahadaki personel eksikliği nedeniyle zorlaştığı kaydedildi.ABD yardımının üçüncü taraflara satışı veya yönlendirilmesi vakalarının olup olmadığını belirlemenin mümkün olmadığı belirtilen raporda, uygun bir izleme yapılmadığı takdirde, Kiev'e sağlanan silahların ABD'den üçüncü ülkelere yönlendirilmesi veya çalınması riskinin devam edeceğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html

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