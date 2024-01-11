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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html
Ukrayna ordusu Herson bölgesine bir günde yüzden fazla saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu Herson bölgesine bir günde yüzden fazla saldırı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bir günde 106 topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T16:16+0300
2024-01-11T16:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
herson
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Gazetecilere konuşan konuya sahadaki çatışmalara vakıf bir kaynak, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşim bölgelerine son bir gün içinde 106 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.Kaynak, “Suçlu Kiev rejimi, Herson bölgesinin sol yakasındaki yerleşim yerlerini ve sivil hedefleri insanlık dışı bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Dün, 24 saat içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşimlere 71 topçu saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde düşman, bombardımana devam etti ve 35 saldırı daha gerçekleştirdi” dedi.Bölgedeki Obrıvka, Sagi, Alyoşki, Korsunka, Kazçiye Lagerya, Maliye Kopani, Pesçanovka, Peçhanoye, Kardaşinka ve Novaya Zburevka olmak üzere 10 yerleşim yerinin saldırılara maruz kaldığını belirten kaynak, altyapının uğradığı tahribat ve siviller arasında can kaybı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-29-iha-saldirisi-engellendi-1079543123.html
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ukrayna krizi, ukrayna ordusu, herson, rusya, rus ordusu

Ukrayna ordusu Herson bölgesine bir günde yüzden fazla saldırı düzenledi

16:16 11.01.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail ordusu gazze saldırı topçu
İsrail ordusu gazze saldırı topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bir günde 106 topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.
Gazetecilere konuşan konuya sahadaki çatışmalara vakıf bir kaynak, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşim bölgelerine son bir gün içinde 106 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.
Kaynak, “Suçlu Kiev rejimi, Herson bölgesinin sol yakasındaki yerleşim yerlerini ve sivil hedefleri insanlık dışı bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Dün, 24 saat içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşimlere 71 topçu saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde düşman, bombardımana devam etti ve 35 saldırı daha gerçekleştirdi” dedi.
Bölgedeki Obrıvka, Sagi, Alyoşki, Korsunka, Kazçiye Lagerya, Maliye Kopani, Pesçanovka, Peçhanoye, Kardaşinka ve Novaya Zburevka olmak üzere 10 yerleşim yerinin saldırılara maruz kaldığını belirten kaynak, altyapının uğradığı tahribat ve siviller arasında can kaybı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.
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