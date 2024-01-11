https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-ordusu-herson-bolgesine-bir-gunde-yuzden-fazla-saldiri-duzenledi-1079545263.html

Ukrayna ordusu Herson bölgesine bir günde yüzden fazla saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu Herson bölgesine bir günde yüzden fazla saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bir günde 106 topçu saldırısı düzenlediği bildirildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T16:16+0300

2024-01-11T16:16+0300

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ukrayna krizi

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Gazetecilere konuşan konuya sahadaki çatışmalara vakıf bir kaynak, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşim bölgelerine son bir gün içinde 106 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.Kaynak, “Suçlu Kiev rejimi, Herson bölgesinin sol yakasındaki yerleşim yerlerini ve sivil hedefleri insanlık dışı bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Dün, 24 saat içinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri Dinyeper'in sol yakasındaki yerleşimlere 71 topçu saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde düşman, bombardımana devam etti ve 35 saldırı daha gerçekleştirdi” dedi.Bölgedeki Obrıvka, Sagi, Alyoşki, Korsunka, Kazçiye Lagerya, Maliye Kopani, Pesçanovka, Peçhanoye, Kardaşinka ve Novaya Zburevka olmak üzere 10 yerleşim yerinin saldırılara maruz kaldığını belirten kaynak, altyapının uğradığı tahribat ve siviller arasında can kaybı olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-29-iha-saldirisi-engellendi-1079543123.html

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