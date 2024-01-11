https://sputniknews.com.tr/20240111/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-29-iha-saldirisi-engellendi-1079543123.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 29 İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 29 İHA saldırısı engellendi

Ukrayna’da süren askeri operasyonla ilgili güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 29... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T15:08+0300

2024-01-11T15:08+0300

2024-01-11T15:08+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna'da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Rus hava savunma sistemleri tarafından son bir gün içinde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ve Verkhnekamenka yerleşim birimleriyle birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Maryinka, Spornoye ilçeleri, Zaporojye bölgesinin Kamenka-Dneprovskaya ve Herson bölgesinin Kazaçiye ve Alyoşki yerleşim birimlerinde 29 İHA’nın imha edildiği açıklandı.Bakanlık, son bir günde ayrıca Ukrayna ordusuna bağlı 119 topçu birliğini ve iki mühimmat deposunu vurduğunu bildirdi.Donetsk istikametinde Ukrayna birliklerinin gün içinde 260 kadar askerini ve iki zırhlı personel taşıyıcısını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, açıklamasının devamında, “Donetsk istikametinde konuşlanan Güney askeri grubuna bağlı Rus birlikleri, hava kuvvetleri ve topçu yardımıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 22’inci, 42’inci ve 93’üncü mekanize tugaylarını yenilgiye uğrattı” ifadelerini kullandı.Herson istikametindeki Dnepr grubuna bağlı Rus birliklerinin 30 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirirken, saldırılarda bir D-20 obüsünü de imha ettiği vurgulandı.Zaporojye istikametinde Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 3 tugayının insan gücü ve teçhizatını bozguna uğrattığı belirtilen açıklamada, 30 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.Açıklamada, “Zaporojye istikametinde konuşlanan Rus birlikler, hava saldırıları ve topçu ateşi kullanarak, Rabotino ve Verbovoye yerleşim yerlerinde tespit edilen Ukrayna ordusuna bağlı 118. mekanize, 82. hava indirme saldırı tugayları ile birlikte Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın 15’inci Tugayı’na ait birlikleri etkisiz hale getirmiş, bu birliklere ait teçhizatı imha etmiştir” ifadeleri kullanıldı.Krasnıy Liman istikametinde Merkez Askeri Grubu birlikleri, Serebryanskiy ormanlık alanı yakınlarındaki Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirirken, düşmanın 160 asker kaybettiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, aynı zamanda saldırılarda 4 zırhlı piyade aracı ve dört araç ve bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sisteminin imha edildiğini ifade etti.Bakanlık, Kupyansk istikametinde yer alan Harkov bölgesindeki Sinkovka köyü civarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 32. mekanize tugayının saldırı gruplarının dört farklı karşı saldırısının ‘Batı askeri grubu’ birliklerinin aktif eylemleri, hava saldırıları ve topçu ateşiyle püskürtüldüğünü belirttiği mesajında, aynı zamanda Harkov bölgesindeki Berestovoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Terniy yerleşim bölgelerinde bulunan 25. Hava İndirme ve 95. Hava İndirme Taarruz Tugaylarının etkisiz hale getirildiğini ekledi.Düşmanın bu bölgede 85’e yakın askerini kaybettiği açıklanırken, Ukrayna ordusuna ait bir tank, iki piyade savaş aracı ve Polonya Polonya yapımı Krab topçu sisteminin imha edildiği de kaydedildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 567 savaş uçağı, 265 helikopter, 10 bin 609 insansız hava aracı, 447 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 563 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 692 sahra topçusu ve havan topu ile birlikte 17 bin 310 adet farklı türde askeri aracın imha edildiği de eklendi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/ukrayna-rus-bolgeleri-rostov-tula-ve-kalugaya-saldiri-girisiminde-bulundu-1079526704.html

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